Solidaridad guipuzcoana sobre ruedas El tuk-tuk les llevará por lo largo y ancho de India. 'The Rickshaw Project' llevará a tres jóvenes a viajar en tuk-tuk por India con fines solidarios Se trata de una iniciativa pensada por dos viajeros guipuzcoanos y una inglesa, en la que colaborarán con la ONG The Railway Children MIKEL PÉREZ ERRENTERIA. Sábado, 13 octubre 2018, 00:16

Gorka Urra (Errenteria, 1978) se dedica al mundo de la música desde que tiene uso de razón. Lutier de profesión y viajero de corazón, se encontraba planificando cuidadosamente un vuelo a Cuba, hasta que pidió consejo a sus viejos amigos Jon Martin y Amy Ya, un donostiarra y una inglesa que se conocieron recorriendo el mundo.

«Les llamé para que me ayudaran con el itinerario de mi viaje a Cuba, y en la misma llamada me explicaron que tenían un proyecto para viajar a India y recorrerla en tuk-tuk, y en ese viaje, recaudar fondos. Cuando colgué me había unido al proyecto», cuenta Gorka.

Han pasado meses desde esa conversación y el proyecto ya tiene forma y nombre, 'The Rickshw Project'. El plan de estos tres amigos es volar a India, conseguir un auto rickshaw y comenzar una ruta a lo largo y ancho de este país. Aprovechando el impacto que esta loca aventura pudiera provocar -ya que van a difundir sus experiencias en vídeos y redes sociales-, uno de los objetivos es colaborar con algunos proyectos solidarios, como por ejemplo, la ONG The Railway Children, que se dedica a ayudar a niñas y niños perdidos y sin techo.

«Tras ver la película 'Lion', decidimos que nuestro viaje podría servir para colaborar con la ONG»«No sólo queremos recaudar fondos, sino también hacer partícipe a la gente»

«Amy y yo teníamos claro que íbamos a viajar a India, y tras ver la película 'Lion' -que cuenta la historia de uno de estos niños perdidos-, decidimos que nuestro viaje podría servir para unir nuestras aficiones con colaborar con proyectos como el de The Railway Children», explica Jon, abogado de formación pero que actualmente regenta un Airbnb.

Para transmitir sus aventuras, el trío se ha comprometido a publicar, mínimo, un vídeo por semana en redes sociales. Serán más si los puntos wi-fi se lo permiten. Se trata de una manera de invitar a gente a colaborar. Para ello, han abierto un crowdfunding. «Nuestro objetivo es llegar a los 3.000 euros para dar a esta ONG, si las donaciones superan el objetivo inicial, emplearemos la cantidad restante para colaborar con otros proyectos o necesidades de comunidades que seguro que nos encontramos por el camino», comenta Amy, a la vez que añade que «no sólo queremos recaudar fondos sino que queremos mostrar a qué proyectos van destinados y hacer a la gente partícipes de todo ello».

De momento, ya han recibido varias donaciones, lo que es un buen inicio. Una de esas aportaciones proviene, curiosamente, del futbolista Ikechi Anya -exjugador del Watford y actualmente en el Derby County, y procedente de Oxford, al igual que Amy-. También se espera la colaboración del mundo de la música y el fútbol guipuzcoano. «Intentaremos moverlo en nuestros ámbitos», comenta Gorka sin desvelar demasiados detalles.

Su intención, según lleguen a Deli, es la de adquirir el rickshaw -como llaman allí al tuk-tuk- con el que comenzarán sus aventuras. «Evidentemente, tenemos cosas planeadas pero otras nos irán surgiendo. También nos gustaría que la gente que nos siga nos proponga cosas y nos de consejos mientras seguimos nuestro itinerario, es también la intención de irlo compartiendo», explica el errenteriarra. De hecho, todavía no tienen claro que sucederá con el 'rickshaw' una vez termine su viaje, «lo regalaremos a alguien que lo necesite, o a algún lector que quiera recoger nuestro testigo , confiesan, siempre con una sonrisa».

Una experiencia compartida

El mundo digital va a permitir a estos viajeros compartir sus experiencias y a la vez contribuir a una buena causa. Todas las personas que quieran colaborar podrán hacerlo a través de la página web de crowdfunding www.gofundme.com/therickshawproject.

Asimismo, se podrán seguir sus aventuras y desventuras a partir del mes que viene en las cuentas de Instagram (@the.rickshaw.project), Facebook y Youtube del proyecto.