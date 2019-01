El PSE solicita «soluciones de verdad» en relación a la seguridad ciudadana Asimismo, han afirmado que es conocida la «precariedad existente» debido a la «falta de efectivos» en la Policía Local y Ertzaintza M.P. ERRENTERIA. Jueves, 17 enero 2019, 00:23

El PSE-EE de Errenteria emitió ayer un comunicado ante los últimos acontecimientos relacionados con la seguridad ciudadana. En él, la agrupación socialista ha reaccionado a las recientes publicaciones del sindicato de la Policía Local y el Ayuntamiento de Errenteria. En estos aspectos, reconocen «que no es la primera vez que la Policía Local se manifiesta sobre las deficiencias existentes en el servicio y en el sistema instaurado», y que por el contrario, «sí es la primera vez que el propio alcalde reconoce públicamente que existe una falta de seguridad en dos puntos concretos Juan de Olazabal e Iztieta, cuando hasta la fecha ha venido manifestando que no había falta de seguridad».

Asimismo, los socialistas han afirmado que es conocida «la precariedad existente en la Policía Local y la Ertzaintza por la falta de efectivos, llegando en ocasiones a no cubrirse mínimamente los servicios de seguridad ciudadana» y que todo lo relacionado «con temas de seguridad se toma unilateralmente por el equipo de gobierno formado por EHBildu e Irabaziz y que sobre el particular ni tan siquiera se informa al resto de los grupos políticos». En relación a este último punto, han querido aclarar también que «las últimas comunicaciones a la prensa del equipo de gobierno las están realizando como Ayuntamiento no son consensuadas con el resto de la Corporación municipal».

Demanda de seguridad

Por otro lado, desde el PSE han hecho hincapié en que «hay una demanda existente de los ciudadanos reclamando la prestación de un servicio policial adecuado que garantice una mayor seguridad» ya que «desde hace tiempo que el modelo de policía actual, a la vista de los resultados no está siendo eficaz y que el servicio que se da, está cuestionado por la propia policía». «El no cubrirse servicios mínimos, el realizar tareas que dudosamente se pueden incluir en las funciones de agentes y que ocupan buena parte del tiempo que debería dedicarse a garantizar la seguridad o la prevención, el realizar patrullas unitarias que abarcan grandes zonas que no se pueden atender eficazmente, etcétera, son hechos que perjudican considerablemente la seguridad ciudadana», han añadido.

Por último, el PSE ha solicitado «soluciones de verdad y no ir parcheando situaciones que hace tiempo dejaron de ser puntuales», además de una reunión de la Junta de Portavoces, en la que se les informe de la situación actual, de «las medidas que se están llevando a cabo y de los medios que se están utilizando para atajar esta situación de inseguridad».