«Siempre lo decimos, el carnaval es un plan de vida para nosotros»

Cada vez queda menos para que las calles se llenen de color, música y buen ambiente con la llegada de un nuevo carnaval. Unas fechas ... que para muchos suponen un momento único, en el que enseñar el trabajo de meses atrás. Es el caso de Oliber Nestar y la comparsa errenteriarra Eureka Dance, que un año más abarrotará las calles con más de 200 comparseros.

No obstante, antes de los bailes frente a miles de personas, hay una labor creativa que no se aprecia. Por ello, Nestar explica qué es el carnaval, y sobre todo, todo el trabajo que el equipo de Eureka Dance lleva a cabo antes de bailar.

– ¿Qué es el carnaval para Eureka Dance?

COMPROMISO«Nuestro lema es 'no puedo tengo ensayo', muchos dejan de hacer planes los fines de semana por venir aquí»

– Para nosotros el carnaval es un plan de vida, siempre lo decimos. Más que nada porque ocupa, pues casi la mitad del año, es decir, nosotros empezamos en octubre y hasta la fecha del carnaval, que suele ser febrero, marzo, para nosotros es un plan de fin de semana, con los sábados y domingos comprometidos.

– Y para usted personalmente, ¿qué le supone el carnaval?

– El carnaval yo creo que ha sido como mi trampolín realmente a lo que me dedico ahora y poder sobre todo trabajar toda mi creatividad. No hay unas normas donde te tengas que regir como muchas otras cosas que tenemos que llevar con un canon, y eso es increíble.

– ¿Cómo lo definiría en pocas palabras?

– El carnaval es pura fantasía. Es un mundo que me da alas.

– Si echamos la vista hacia atrás, ¿cómo comenzó Eureka Dance en el Carnaval?

– Todo comenzó hace 25 años, en el año 2000. Y como todo, empezó con la idea de un niño que propuso en el local de jóvenes de Eureka hacer una comparsa. Yo sugerí la idea, las monitoras lo llevaron a cabo y ese fue el primer año, con un coche, con el capó abierto bailando por el barrio de Pontika. Al siguiente año, nos presentamos en Errenteria, para hacer algo más preparado, pero los comienzos fueron así, humildes y en el barrio.

– Has comentado que la preparación comienza mucho antes del carnaval, ¿cómo es ese proceso?

– Antes que nada hay que destacar que el carnaval es parte del programa, es decir, que hay más cosas. Por ello, cuando acaba, necesitamos un tiempo para descansar y desconectar. En cuanto al trabajo, todo comienza con una idea, con una temática. Y aquí ya tenemos un problema, porque necesitamos una temática con la que vestir a 200 personas. Tras ello, nos vamos a Badajoz, a por las telas. Paso horas en un almacén viendo tejidos para ver qué es lo mejor y con eso calculamos qué vamos a necesitar. Se hacen los diseños.

– ¿Cómo le surgen las ideas?

– Las ideas vienen en cualquier momento. Hay veces que estoy en casa y utilizo una servilleta para diseñar algo, siempre estamos pensando, y eso es algo que no se ve.

– ¿Se puede revelar la temática de este año?

– Solo se puede decir que al cumplir 25 años tendrá algo que ver con una celebración, pero hasta ahí se puede leer.

– ¿Cómo definiría el trabajo realizado durante tantos años?

– Yo diría que es un proyecto en el que la ilusión siempre se ha mantenido. No obstante, hay que decir que hoy en día, el reconocimiento que se nos da es algo por lo que estamos muy agradecidos, pero no debemos olvidar que hemos trabajado como hormigas, haciendo todo lo posible por hacer algo grande.

– En cuanto a la evolución, imagino que han cambiado muchas cosas en estos años.

– Los años te hacen tener una experiencia. Eso es así. Pero esta madurez la conseguimos cometiendo errores y aprendiendo de ellos. En todos los años hemos cometido alguno, pero para el siguiente ya estaba solucionado, y eso es algo fundamental.

– Después de tantos años habrá anécdotas que contar...

– Desde luego. Nosotros el primer año que fuimos de invitados al carnaval de Donostia hicimos algo que no se me olvidará. Nuestra plataforma iba del revés. Peor no lo pudimos hacer. Ahora lo ves y lo recuerdas con una sonrisa, pero el error estuvo, y como siempre hemos dicho, aprendimos de ello.

– Por otro lado, es evidente que en una comparsa como está el ambiente es fantástico, ¿cómo lo describiría?

– El ambiente que hay aquí es algo muy especial. Aquí poco a poco vas conociendo a amigos, y al final Eureka Dance se convierte en algo parecido a una familia. Además, lo bonito desde mi punto de vista es que aquí viene gente por distintas razones, porque les gusta el carnaval o porque quieren bailar, pero después conseguimos que todos se conozcan. Y aquí quiero recalcar que logramos a personas fieles a Eureka, que a pesar de todo, siempre se suman al carnaval.

– En este sentido, hay muchos que dejan de hacer cosas el fin de semana por venir a ensayar, se puede destacar su gran mérito.

– Desde luego. Nosotros tenemos unas camisetas en las que pone, 'no puedo tengo ensayo'. Y reflejan perfectamente lo que somos. Gente normal, que tiene comidas, casas rurales, y que las deja de un lado para venir aquí. Algunos no lo entenderán, pero es algo que nos apasiona.

– Por último, ¿en qué fechas se podrán ver a esos 200 comparseros de Eureka?

– Tenemos varias jornadas en las que saldremos a bailar en distintos lugares. Tenemos la presentación en Lekuona Fabrika el 27 de febrero y en Ilumbe al día siguiente, tras ello, salimos en Donostia el sábado uno de marzo, y como no bailaremos en Errenteria el domingo dos de marzo por la mañana, y volveremos a Donostia por la tarde.