Las sesiones de Esmalteriako Ostiralak arrancarán mañana

ErrenteriaLas sesiones de Esmalteriako Ostiralak arrancarán mañana
Orereta Ikastola vuelve con esta iniciativa que tiene como objetivo completar la oferta de tiempo libre en euskera de la localidad
Martin Sansinenea
errenteria.
Miércoles, 19 de noviembre 2025, 20:11
Esmalteriako Ostiralak están de vuelta un año más. De este modo, las actividades que se llevan a cabo por la tarde vuelven a Esmalteria de la mano de Orereta Ikastola. Unas jornadas que tienen como objetivo completar la oferta de tiempo libre en euskera de la localidad para niños y niñas de 0 a 6 años y sus familias, ofreciendo la posibilidad de disfrutar con la ayuda de diferentes agentes de propuestas de diverso tipo (en la sede de la Ikastola en Esmalteria). Suelen ser sesiones dirigidas a las familias del pueblo que así lo deseen.
Las jornadas arrancarán con 'haur masaje tailerra', para los pequeños de entre cero y un año. Dichos talleres tendrán lugar los días 21 y 28 de noviembre a partir de las 17.00 horas en Esmalteria.
Tras un parón, Esmalteriako Ostiralak volverá el 16 y 23 de enero con 'Txontxongiloen tailerra', que se realizará a partir de las 17.00 horas y estará dirigido a los alumnos de entre tres y seis años. El seis y veinte de febrero habrá Musikoterapia para los pequeños de entre cero y dos años.
Los txikis de entre 0 y 6 años disfrutarán con la ayuda de diferentes agentes de propuestas de diverso tipo
El taller de yoga cogerá el testigo durante marzo y abril. En concreto, dicha actividad se llevará a cabo los días 13 de marzo y 17 de abril a partir de las 17.00 horas. Esta actividad tendrá como objetivo ayudar a los pequeños de entre tres y seis años. En mayo será el turno de 'Gela iluna', dirigido a los txikis de entre cero y dos años. Estas jornadas se desarrollarán los días 8 y 15 de mayo a partir de las 17.15 horas. Por último, la temporada cerrará con 'Akrobazia Tailerra', el cinco de junio de 2026 a las 17.00 horas. Será una jornada dedicada a los niños de entre tres y seis años.
Para participar en los talleres y sesiones es necesario inscribirse previamente rellenando que puede encontrarse en oreretaikastola.eus/ekitaldiak/he-lh2-esmalteriako-ostiralak-2025-26/.
Asimismo, como recuerdan desde el centro las sesiones contarán con una capacidad de entre diez y quince niños junto a acompañantes. En caso de requerir más información puede escribirse al correo oreretaikastola.eus o llamando al 943 52 03 97.