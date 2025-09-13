Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Errenteria

La séptima campaña de bonos Bizi ya está en marcha con novedades

M. S.

errenteria.

Sábado, 13 de septiembre 2025, 20:35

La séptima campaña de bonos Bizi Errenteria ya está en marcha. Una iniciativa que promueve el consumo en las tiendas de Errenteria y que esta edición trae novedades. A diferencia de campañas anteriores, este año los bonos no llegarán a los hogares con el objetivo de evitar problemas en el reparto de bonos de los últimos años. El Ayuntamiento ha puesto en marcha este año un sistema más seguro y personalizado para obtener los bonos. De esta forma, todos los y las errenteriarras nacidas antes de 1990 pueden descargarse dos bonos en la web bizi.errenteria.eus y guardarlas en su móvil, o imprimirlas en papel. Para obtener los bonos necesitarán el número de DNI o pasaporte y la fecha de nacimiento.

Como en años anteriores, cada joven de entre 18 y 35 años de edad tendrá a su disposición tres bonos con el objetivo de fomentar entre los y las más jóvenes el hábito de comprar en el municipio. Aunque el plazo para la descarga de los bonos arrancó el 11 de agosto, estos estarán disponibles hasta el 9 de diciembre.

El Ayuntamiento es consciente de que este nuevo sistema supondrá un cambio para la ciudadanía y por ello, especialmente para evitar que las y los ciudadanos que tengan dificultades para acceder a los bonos a través de las nuevas tecnologías queden excluidos, el Ayuntamiento ofrecerá una ayuda para descargar los bonos en el Ayuntamiento de Errenteria y en Aldakonea de 10.00 a 13.00 de lunes a viernes. Asimismo, los martes y jueves también se podrán adquirir en el Ayuntamiento entre las 16.00 y las 19.00 horas. Los bonos se pueden adquirir desde el móvil o desde el ordenador o en los cajeros del ayuntamiento o Aldakonea.

