Isabel de la Rosa, a la izquierda, y Magnolia de la Rosa posan en su salón. Arizmendi
Errenteria

«Me voy con la satisfacción de haber hecho un buen trabajo»

Isabel de la Rosa finaliza su etapa como estilista tras varias décadas en las que «la innovación y las ganas de trabajar han sido un pilar fundamental»

Martin Sansinenea

Errenteria

Sábado, 25 de octubre 2025, 18:23

Vitalidad, ilusión y ganas de aprender. Estas son quizás algunas de las palabras que describen a Isabel de la Rosa. Probablemente haya muchas más. Lo ... sabrán muy bien quienes le conozcan. Familiares, amigos y clientes. Estos últimos, a veces han dejado de serlo para convertirse también en amistades. No es para menos. Y es que tras varias décadas trabajando, Isabel ha visto de todo. Innumerables trabajos que dejarán su día a día tras su retiro. «Cierro esta etapa con mucha pena, no es algo que haya elegido, pero el enano ha tomado su decisión» sugiere sonriente. Quienes le conocen saben de quién es ese enano.

