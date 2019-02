Los robos con fuerza en domicilios aumentaron un 73,6% el pasado año Imagen de archivo de la plaza de Los Fueros. / ARIZMENDI A su vez, en todo el 2018 se produjeron 14 delitos contra la libertad e indemnidad sexual, frente a los 7 acontecidos en el año 2017 MIKEL PÉREZ Sábado, 16 febrero 2019, 00:38

El año 2018 dejó un balance bastante negativo en Errenteria en cuanto a delitos relacionados con robos y con la libertad sexual según los últimos datos sobre infracciones penales acumuladas durante el pasado año ofrecidos por el Ministerio del Interior hace escasas fechas.

Según el citado informe, el año pasado se cometieron 14 delitos contra la libertad e indemnidad sexual -4 de ellos considerados agresiones sexuales con penetración- frente a los 7 acontecidos en el año 2017, lo que supone un ascenso del 100% en este ámbito. En todo Gipuzkoa la subida también es preocupante, ya que se han producido 225 delitos de este tipo, un 58,5% más que en 2017.

Otro de los aspectos más preocupantes del documento tiene que ver con los robos con fuerza, sobre todo en domicilios, donde en 2018 se produjeron 92 incidencias frente a las 53 de 2017, lo que supone una subida del 73,6%. Asimismo, se produjeron otros 40 robos en establecimientos e instalaciones varias. Los vehículos tampoco se libraron el pasado año de la actividad de los delincuentes ya que las sustracciones de vehículos aumentaron un 41,7% el pasado año (pasando de 12 a 17 delitos).

En todo el año 2018 se han recogido un total de 1221 infracciones penales en el municipio

En cuanto al número de delitos relacionados con el tráfico de drogas, el informe lo mantiene en 6, el mismo número que en 2017.

Bajan los hurtos y las riñas

No todos los datos que se barajan en dicho informe son negativos. Afortunadamente, el municipio errenteriarra no ha acogido ningún homicidio doloso (ni consumado ni en grado de tentativa) durante el citado periodo. Asimismo, no se ha producido ningún secuestro, algo que sí sucedió en el año 2017.

El punto positivo lo pone el gran descenso de delitos graves y menos graves de lesiones y riña tumultuaria, cuya cifra ha bajado un 60,7% de 28 a 11 registros. También los hurtos han sufrido un ligero descenso (del 3,7%) al pasar de 337 a 325.

A resumidas cuentas, el número total de infracciones penales han sido 1.221 recogidas durante todo el año 2018 por la Guardia Civil, el Cuerpo Nacional de Policía, la Ertzain-tza y los cuerpos de Policía Local, que facilitan datos al Sistema Estadístico de Criminalidad. Esto supone un aumento en total del 4,2% frente a las 1.172 registradas en 2017.