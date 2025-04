«Un rival aparentemente débil te puede complicar la jornada en esta categoría»

Martin Sansinenea Errenteria. Miércoles, 16 de abril 2025, 19:54 Comenta Compartir

Las sensaciones son buenas, pero estas deben de ir acompañadas de resultados. El Touring tiene hoy una oportunidad inmejorable para volver a ganar, algo que no hace desde el pasado 22 de marzo ante el Deusto en un partido que muchos aficionados rojillos recordarán.

Desde entonces son dos derrotas y un empate. Un bagaje que no preocupa en exceso a Iker Dorronsoro, ya que «el equipo me está dando buenas sensaciones a pesar de no sumar de tres». A pesar de un mal partido ante el Padura en casa, los choques ante Eibar C y Portugalete fueron «grandes encuentros en los que por detalles no pudimos mejorar el resultado». Sin embargo, la de hoy es una gran oportunidad porque el San Viator es el peor equipo de la categoría si atendemos a los datos. Una sola victoria en toda la competición.

El encuentro que se disputa en tierras patateras hoy a las 11.00 horas es un buen momento para volver a la senda de la victoria. En este aspecto, Iker Dorronsoro quiere ser cauto. «Sabemos cómo funciona esta categoría, en cualquier momento un rival aparentemente débil te puede complicar la jornada», afirmó.

«El campo es mucho más estrecho y corto que Fanderia, por lo que tenemos que estar preparados»

Además del rival, algo a tener muy en cuenta es «el campo en el que jugamos». La casa del San Viator tiene características muy diferentes a las que tiene Fanderia. «El campo es mucho más estrecho y corto que Fanderia, por lo que tenemos que estar preparados para jugar quizás a un fútbol distinto, ya que el terreno no permite muchas más cosas».

A pesar de que el rival es inferior, algo fundamental es traer un triunfo de Vitoria. Y es que después de este encuentro restarán tan solo tres, de ellos, dos son ante el Leioa y Basconia, los dos primeros clasificados de la liga. Por este motivo los tres puntos que están en jueog hoy son imprescindibles, ya que tanto Leioa como Basconia son equipos a priori muy superiores.

Aunque como se ha demostrado en diversos choques, sobre todo en Fanderia, cualquier rival puede sufrir ante el equipo de Dorronsoro, que destaca por su versatilidad y ganas de ir a por el rival.