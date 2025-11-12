Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Errenteria

Las redes sociales y sus consecuencias al descubierto este jueves

La charla tendrá lugar en Torrekua y contará con la presencia de Marta G. Franco y Leire Lison

Martin Sansinenea

Errenteria

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 20:46

Comenta

Torrekua acogerá este jueves la jornada '¿Qué queda de lo social en las redes sociales? Nuevas estrategias para la acción colectiva', organizada por TEKS y Badalab. Una fecha especial en la que se contará con la participación de Marta G. Franco, autora del libro 'Las redes son nuestras'. Junto a ella, estará también Leire Lison, investigadora de Badalab.

En el encuentro se contestarán a cuestiones como ¿qué internet necesitamos y deseamos?, ¿cómo serían las herramientas ideales para sostener comunidades y fomentar una sociabilidad online emancipadora?, ¿qué ejemplos concretos tenemos para empezar a construir desde abajo, paso a paso? o ¿cómo conseguir que más personas —especialmente las jóvenes— pongan la soberanía y los cuidados digitales en el centro de esta búsqueda colectiva?

Asimismo, como se destaca en la presentación, «las redes sociales han pasado a ser terrenos hostiles para la organización colectiva. Es momento de pasar a la siguiente fase». Por ello, «el colapso de las plataformas comerciales es una oportunidad para recuperar el camino hacia la soberanía digital y explorar tecnologías más libres». Será una jornada abierta a todo el público y se celebrará en la tercera planta de Torrekua entre las 18.00 y las 20.00 horas. Tras la presentación Leire Lison cogerá el turno de palabra para que después sea Marta G. Franco quien lleve a cabo su ponencia. Después habrá un conversatorio que dará lugar a las preguntas del público.

La charla será en castellano y en euskera. Para poder participar bastará con acudir a la página web de torrekua.eus y rellenar el formulario que se encuentra en el apartado de dicha charla.

