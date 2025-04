«Queremos que el pueblo salga a celebrar a los balcones y ventanas este domingo»

AYAR SALAZAR errenteria. Viernes, 3 de abril 2020, 00:19 | Actualizado 08:23h. Comenta Compartir

El presidente de la Asociación de Cultura Musical de Errenteria EMKE, Josu Mitxelena nos desvela algunos detalles de esta celebración que tendrá lugar el domingo 5 de abril, fecha en la que se cumplen los 700 años de la constitución de la villa de Errenteria. Esta variada programación recoge propuestas de agentes locales, Mitxelena nos cuenta detalles al respecto.

–¿Se imaginó usted celebrar los 700 años de la villa en una situación tan sui generis como la que estamos viviendo?

–Lo cierto es que no. En la Asociación de Cultura Musical – EMKE, llevábamos tiempo preparando una serie de proyectos cara a la celebración del 700 aniversario, y el inicio de dicha celebración se ha visto truncado por la pandemia.

–Pero esto no va a impedir que se celebre esta efeméride...

No, eso no nos lo impedirá, aunque de una forma muy diferente, daremos inicio a la extensa programación prevista para la efeméride. Si algo nos ha enseñado esta situación de confinamiento es a agudizar el ingenio y a desarrollar esa capacidad de adaptación a las circunstancias que todos llevamos dentro.

–Internet jugará un rol fundamental en esta celebración.

Así es, esto ha supuesto que, por ejemplo, el uso de las redes sociales y las posibilidades que nos brindan se hayan multiplicado, y que la creación cultural se esté desarrollando en parámetros y aspectos que no podíamos ni imaginar, hace tan solo un par de semanas. Los escenarios se han trasladado a nuestros mismos hogares, abriéndose paso la escenografía a nuestros balcones, salas, cocinas... Los medios digitales y redes sociales nos han mostrado otro aspecto totalmente diferente, al que quizá no le habíamos prestado la debida atención.

–Esto ha supuesto que los diversos agentes echen mano de la creatividad para celebrarlo.

–Esta extraña situación que estamos viviendo, no ha hecho sino agudizar nuestra creatividad y, sobre todo, nuestra capacidad de adaptación. Todo ello ha hecho que los actos que ya estaban previstos para el 5 de abril, se hayan trasladado de nuestras calles y plazas, a nuestras ventanas y balcones. Fruto de todo ello, han nacido los proyectos Plaza Etxean vídeo creado por varios y varias artistas de la localidad en la página web del medio municipal Herri Bizia, herribizia.errenteria.eus y se podrá seguir desde cualquier dispositivo con conexión a internet. Y el 'Film colectivo', que con diversas filmaciones en diferentes puntos y barrios de nuestra villa, es un intento de crear un autorretrato fílmico creado por la situación actual a través de la mirada de las y los errenteriarras.

–La banda de música no podía estar ausente de esta fiesta

– En lo que a la Banda de Música se refiere, queremos convertir esa efeméride del 5 de abril, en una auténtica celebración y como no podía ser de otra forma lo haremos en nuestro idioma: la Música, la Banda de Música debe ser un elemento aglutinador de la celebración en torno a la música. Mantuvimos un interesante debate en torno a cómo debíamos afrontar el 5 de abril, y en torno a qué debíamos tocar. En ese punto, nos planteamos que si Errenteria tiene una pieza que todos conocemos, que todos queremos y que a todos nos une, es sin duda alguna nuestro 'Centenario'. Y así decidimos rescatarlo de las Maddalenak, como excepción por el confinamiento, e interpretarlo el domingo. Con este vídeo queremos que todo el pueblo salga a sus balcones y celebre y baile al son del 'Centenario', queremos que vuelva a producirse la 'simbiosis' entre un pueblo y la música, tal y como se produce en nuestras queridas Maddalenak.

-Cuéntenos cómo es ensamblar una banda a través de las nuevas tecnologías...

-Es complicado. Somos un colectivo grande formado por 60 músicos y sincronizarnos todos es una tarea ardua. Estamos trasladando los compromisos y actuaciones que teníamos previstos y si la situación se demora más allá de lo que parece, repartiremos las partituras de los conciertos, para que cada uno de ellos pueda ensayar las piezas, llegue en plena forma tras el confinamiento, y para que, de una forma virtual, pueda recibir las indicaciones de los directores. Todos los escenarios están abiertos.

–Además de la implicación de los músicos, seguramente habrá un gran trabajo de edición en vídeo...

–Sí, un trabajo arduo, y que, como a todos en esta pandemia, nos pilló totalmente desprevenidos. Hasta que se confirmó el confinamiento yo creo que no éramos conscientes de lo que nos venía encima. Y no éramos conscientes de que no podríamos dar inicio a las celebraciones del aniversario como lo teníamos previsto. Y así, nos metimos de lleno en el vídeo del 'Centenario'. Pero como siempre ocurre en estos casos, entre nuestros socios tenemos a alguien que también en esta ocasión nos ha ayudado a sacar adelante el proyecto. Se trata del fotógrafo Iñaki Erkizia, al que queremos agradecer una vez más la colaboración prestada. Nos planteamos este primer vídeo del 'Centenario' con el ánimo de contagiarnos de una alegría colectiva, de hacer frente a nuestra adversidad actual, con música, con danza, con la cultura que caracteriza a Errenteria.

–¿Cuál es su mensaje para la ciudadanía en esta especial celebración?

–Un mensaje de optimismo, vamos a superar esta situación. Pero sí me gustaría quedarme con aspectos como la solidaridad, la generosidad, el esfuerzo colectivo, el ingenio, la abnegación... valores que tal vez no tenemos tan presentes en otras ocasiones y, que, sin embargo, son imprescindibles para salir adelante en este tipo de situaciones, como bien estamos viendo. Debemos aprender de esta vivencia y salir reforzados de ella, aprender de nuestros valores y de nuestros errores, pero siempre con la mirada puesta en el futuro. Un futuro que se nos presenta más global que nunca. Todos juntos.