«Queremos estar en la tanda de honor»

Este domingo arranca la lucha por la bandera más importante de la temporada. Todos los aficionados al remo estarán mirando a un mismo punto para ver cómo ocho traineras clasificadas para la cita se disputan la regata más especial del año. La Bandera de la Concha volverá a ser testigo de bonitas batallas en las que una vez más Hibaika representará a Errenteria.

Lo hará por decimotercera vez consecutiva. Si buscan alguna trainera que supere ese dato, dejen de hacerlo porque no la hay. Una cifra que demuestra que si se trabaja bien una cantera los resultados pueden llegar. Quizás luchar por una liga o una bandera no sea lo habitual, pero el orgullo de competir con las de casa no debe ser menos meritorio.

En cuanto a las dos tandas que remarán en la bahía donostiarra, su entrenador, Iñaki Mendizabal tiene claro que «las diferencias seguramente sean muy pequeñas, al igual que lo han sido a lo largo de toda la temporada. Ha habido ocasiones en las que hemos entrado tres traineras en centésimas, y eso demuestra el alto nivel que hay».

«En estas regatas hay que disfrutar, pero lo que no nos podemos permitir es estar en La Concha y perder tensión»

No obstante, para la clasificatoria «nos vimos siempre con opciones de entrar, pero teníamos muy claro que teníamos que hacer nuestro trabajo, sin fijarnos en lo demás, y al final nos salió de maravilla marcando el cuarto mejor tiempo».

En cuanto a la regata que se disputa este domingo, Mendizabal hubiera preferido «salir en la primera tanda». Esto se debe a que «al mediodía siempre tiende a levantar algo más de viento, pero eso no será una excusa para las remeras», afirma convencido. No obstante, salir en la segunda tanda también tiene su parte positiva. «Para cuando comencemos a remar tendremos algunas referencias de la primera tanda, y lo que tenemos que hacer es usar esos tiempos a nuestro favor para hacer un gran domingo».

Una vez se conocen las cartas con las que tocará jugar, Mendizabal tiene entre ceja y ceja un objetivo. «Nuestra idea es poder estar en la tanda de honor el próximo domingo, pero para ello tenemos que salir a darlo todo hoy», destaca.

Para tratar de conseguir esa meta, la estrategia, a pesar de no estar definida al cien por cien, parece clara. «Nuestra idea será empezar fuertes e intentar estar delante desde un principio, eso es lo que mejor nos ha ido durante la campaña y creo que no tenemos que cambiar».

Estar en un escenario como el de La Concha es algo muy especial para las remeras. Por ello, hay quienes ven estos fines de semana como un momento en el que disfrutar. Sin embargo, como asegura el técnico de la Madalen, «hay que disfrutar pero sin perder la tensión. Es algo que les he comentado en los entrenamientos, nosotras teníamos que clasificar sí o sí, pero La Concha empieza hoy, por lo que tenemos que seguir trabajando».

En este aspecto, la última regata de la liga permitió a las de Mendizabal llegar con un buen estado de ánimo a la clasificatoria del miércoles. Aún así, el entrenador reconoce que «la temporada no ha sido sencilla». Sobre todo en esa segunda mitad de liga, «donde los resultados han sido algo irregulares, pero considero que esos puntos han tenido mucho que ver con algunas cosas que no se podían controlar».

Ejemplo de ello es lo vivido en Ondarroa, «donde fuimos primeras durante todo el recorrido, haciendo una regata muy buena, pero en la que en los últimos metros nos adelantaron dos traineras por los dos lados». Algo que se produjo, como asegura Mendizabal, «por la corriente, algo que nosotras no podemos controlar».

A pesar de ello, Hibaika bogará este y el próximo domingo donde le corresponde, en el mayor escenario del remo. En este aspecto, las remeras de la Madalen no estarán solas, ya que de nuevo estarán acompañadas por la Marea Beltza, que al igual que al finalizar la clasificatoria harán mucho ruido, demostrando que en afición tampoco les supera nadie.

