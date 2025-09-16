Puntería adelante y una férrea defensa, la receta del Touring para la primera victoria

No fue a la primera, pero sí a la segunda. El Touring consiguió su primera victoria de una manera impresionante tras vencer cero a ... tres al Deusto lejos de Fanderia. Una victoria que viene a reafirmar que lo vivido en la primera jornada ante el Portugalete fue un choque que finalmente se decidió por dos errores.

No obstante, en tierras vizcaínas los rojillos sacaron un gran potencial ofensivo, demostrando que pueden hacer goles de todo tipo. Los tres tantos llegaron en los últimos veinte minutos. A pesar de ello, «considero que fuimos superiores durante todo el encuentro», asegura muy satisfecho Carlos García, entrenador del conjunto galletero. «Es cierto que quizás ellos empujaron algo más durante los primeros quince minutos de la segunda mitad, pero supimos detener cualquier intento de gol», destaca.

Y es que si algo fue fundamental fue la solidez defensiva. Un parámetro que falló en la primera fecha. «Contra el Portugalete cometimos dos errores, un par de detalles que finalmente nos costaron caro, pero frente al Deusto hicimos un gran partido, estoy satisfecho». Otra de las diferencias estuvo arriba. «En Fanderia recuerdo varias ocasiones en las que no fuimos capaces de anotar gol, pero aquí hemos conseguido hacer tres en muy poco tiempo, y eso es muy importante», subraya el técnico.

Ortiz regateó con un sombrerito al defensor para resolver de manera magnífica en el uno contra uno y poner el cero a dos

El primero de ellos fue gracias al penalti que provocó Ortiz tras una gran jugada. De Alba abrió la lata en el minuto 71. Tan solo dos minutos más tarde Ortiz regateó con un sombrerito al defensor, para resolver de manera magnífica en el uno contra uno. Un fantástico gol que decantó el partido. A pesar de la ventaja el vendaval rojillo no se detuvo. En el minuto 83 Iriondo remató un saque de esquina anotando el cero a tres definitivo.

Un partidazo del que el conjunto errenteriarra sale muy reforzado de cara a su siguiente choque que se disputará el próximo sábado a las 16.30 horas en Fanderia. Será ante el Lagun Onak, un duelo que sin duda «también será muy duro, pero creo que hemos demostrado que podemos luchar el partido a quien haga falta», asegura convencido García. De hecho, como afirma, «podremos ganar o perder, pero creo que el equipo dará todo hasta el final de cada encuentro».

Todo ello en un duelo en el que parece que no se vivirán esas temperaturas asfixiantes que dificultaron la labor del equipo ante el Portugalete. «El sol y el calor nos hicieron mucho daño, tuvimos que hacer cuatro cambios de manera obligada en el descanso, y eso demuestra que el equipo no estaba muy entero».

A pesar de ello el próximo duelo se prevé duro y atractivo, ya que el Lagun Onak venció de manera clara su último choque ante el Alavés C por cuatro goles a cero, demostrando que también tienen mucha pólvora.