Almudena de la Torre e Isaac Palencia en la plaza Urdaburu.

Errenteria

El PSE-EE exige la renovación de la plaza Urdaburu de Beraun

Los socialistas lamentan que hayan pasado «dos años desde el inicio de legislatura sin que se presenta ni un proyecto ni un presupuesto»

Martin Sansinenea

Errenteria.

Lunes, 22 de septiembre 2025, 20:21

El Grupo Municipal Socialista de Errenteria exige al Gobierno Municipal de EH Bildu que renueve la plaza Urdaburu de Beraun. Los socialistas piden que «se afronte esta actuación sin más demora». Un proyecto que como destacan desde el grupo «fue un compromiso asumido tanto por el PSE-EE como por EH Bildu en las últimas elecciones municipales».

Por su parte, ya en 2020 se llevaron a cabo unas mejoras en la plaza después de que los socialistas presentasen una enmienda a los presupuestos. No obstante, «aquellas actuaciones fueron claramente insuficientes. Es urgente acometer una renovación integral que transforme la plaza en un verdadero motor de vida y dinamismo para el barrio», aseguran los socialistas.

«En la anterior campaña electoral, el Grupo Municipal Socialista trabajó junto a los vecinos y vecinas del barrio en una propuesta que mejorara la accesibilidad, renovara las zonas infantiles y convirtiera la plaza en un espacio de encuentro digno y vivo para la ciudadanía. Por su parte, EH Bildu se comprometió en su programa electoral a rediseñar, junto con la vecindad y los agentes del barrio, y transformar la zona actual del parque y del edificio Pío Baroja, como un espacio de encuentro y esparcimiento de mayor calidad», destaca el portavoz socialista, Isaac Palencia.

En este aspecto, lamenta que «hayan pasado dos años desde el inicio de la legislatura. Ni proyecto, ni plazos, ni presupuesto».

A este respecto, desde el PSE-EE aseguran que «la preocupación en el barrio es creciente y, de hecho, los vecinos y vecinas nos trasladan constantemente su malestar y su inquietud por la falta de avances en una actuación que tanto EH Bildu como nosotros asumimos públicamente».

