Las subvenciones para bidegorris preocupan a los socialistas.
Errenteria

El PSE-EE cree que el Gobierno «no es capaz de optar a las subvenciones»

Los socialistas lamentan que «se han perdido en los últimos años más de 550.000 euros destinadas al desarrollo de la red de bidegorris

Martin Sansinenea

Errenteria

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 19:43

Comenta

El Grupo Municipal Socialista de Errenteria ha denunciado que el Ayuntamiento, gobernado por EH Bildu Y Elkarrekin Podemos, ha perdido en los últimos años más ... de 550.000 euros en subvenciones destinadas al desarrollo de la red de bidegorris del municipio, procedentes tanto de la Diputación Foral de Gipuzkoa como de la Fundación Española de Ferrocarriles.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

