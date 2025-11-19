El PSE-EE cree que el Gobierno «no es capaz de optar a las subvenciones»

El Grupo Municipal Socialista de Errenteria ha denunciado que el Ayuntamiento, gobernado por EH Bildu Y Elkarrekin Podemos, ha perdido en los últimos años más ... de 550.000 euros en subvenciones destinadas al desarrollo de la red de bidegorris del municipio, procedentes tanto de la Diputación Foral de Gipuzkoa como de la Fundación Española de Ferrocarriles.

Unas subvenciones que se pudieron haber obtenido en el año 2023. Una de 253.000 euros concedida por el Departamento de Sostenibilidad de la Diputación Foral de Gipuzkoa, liderado por los socialistas y otra de 207.000 euros otorgada por la FEF, ambas destinadas a ejecutar las obras del bidegorri del Centro y Alaberga. En 2025, la situación se ha repetido con una nueva pérdida de 100.000 euros, también procedente de la Diputación Foral de Gipuzkoa. Esto supone « una oportunidad desaprovechada para mejorar la movilidad urbana y avanzar hacia un modelo de transporte más limpio, seguro y sostenible», lamentan desde el grupo. Asimismo, desde el PSE-EE se subraya que «esta falta de ejecución no es un hecho aislado, sino parte de un patrón de inacción que mantiene bloqueado el desarrollo de infraestructuras básicas para la movilidad sostenible». Además, los socialistas comparan esta situación con la de otros municipios, donde « avanzan hacia modelos urbanos más amables y europeos, Errenteria se queda atrás por pura dejadez institucional».

Así pues, sentencian que «la pérdida repetida de subvenciones no solo deteriora la imagen del municipio ante otras administraciones, sino que también perjudica directamente a la ciudadanía, especialmente a quienes más necesitan alternativas de movilidad: menores, mayores y personas sin coche».