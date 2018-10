El PSE-EE califica de «incomprensible» que el Ayuntamiento «no cumpla con las sentencias» Los extrabajadores de la OTA en un pleno del año pasado. / ARIZMENDI José Ángel Rodríguez ha criticado «la forma de actuar» del equipo de Gobierno ante las sentencias de nulidad de las extrabajadoras de la OTA M.P. ERRENTERIA. Domingo, 14 octubre 2018, 00:49

El PSE-EE de Errenteria ha emitido un comunicado en el que ha denunciado la «mala gestión» del equipo de Gobierno ante las manifestaciones realizadas en rueda de prensa por las trabajadoras de la OTA.

Lo ha hecho a través de su portavoz municipal, José Ángel Rodríguez, que en dicho comunicado manifestaba que «hemos tenido que ver cómo han tenido a estas trabajadoras durante unos meses contratadas por el Ayuntamiento, dado que tenían que cumplir con la sentencia de nulidad en primera instancia, esperando la sentencia del recurso del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco que la entidad municipal realizó. Pero las han tenido en casa, pagándoles un sueldo y sin facilitarles labores a realizar».

La sentencia de dicho tribunal ratificó la nulidad del despido y desde el PSE-EE consideran que «por ello el equipo de gobierno formado por EH Bildu e Irabaziz ha buscado en reuniones con los afectados el arreglo con dinero, denominando estas reuniones como 'formalismo legal' y censurando la nula voluntad que tienen de reconducir la situación».

A su vez, el grupo socialista se ha mostrado sorprendido de que «unos grupos que se denominan de izquierdas y defensores de la clase trabajadora y cuyas actuaciones en este asunto han sido nefastas, perjudicando a trabajadores, familias y al propio Ayuntamiento, estén alegando motivos técnicos, organizativos o de producción para despedir a estas trabajadoras mediante un despido procedente con una mínima indemnización cuando saben que no concurren esas causas», a la vez que han calificado de «incomprensible» que «un ayuntamiento como el de Errenteria no cumpla con las sentencias, argumentando sus gestores que no hay labores que puedan realizar estas trabajadoras, cuando tienen subcontratadas empresas externas hasta para abrir y cerrar locales municipales».

Vuelta a los juzgados

A raíz de la rueda de prensa celebrada por las extrabajadoras de la OTA, quedó claro que se volverá a la judicialización laboral, ya que las afectadas han anunciado que defenderán sus derechos. «Esta situación nos seguirá costando gran cantidad de dinero que saldrá de las arcas municipales y que superará considerablemente los más de 800.000 euros que llevamos ya gastados en indemnizaciones, costas, abogados y procuradores con este tema», ha recordado Rodríguez.

Para el portavoz del PSE-EE, «los vecinos del pueblo no entienden cómo se está tratando a estas trabajadoras y mucho menos que se negocie en los términos publicados por las afectadas con el dinero público en un continuo mercadeo. La correcta gestión pública que han venido realizando EH Bildu e Irabaziz con este tema brilla por su ausencia».