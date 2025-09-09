El PSE-EE asegura que el proyecto 'Bide-Berria' «es un fracaso»

El grupo municipal socialista de Errenteria asegura que el proyecto 'Bide-Berria' «es un fracaso». La propuesta realizada por el Gobierno municipal, que contó ... con el apoyo de todos los grupos excepto el socialista pretende cambiar el paso del Topo por la villa galletera. Los socialistas, en cambio, lamentan que «carece de base técnica, no cuenta con financiación y tampoco con respaldo ciudadano». La «única propuesta mínimamente novedosa del plan», la del encapsulamiento del trazado ferroviario entre Galtzaraborda y el Centro ha sido «descartada por el propio Ayuntamiento ante la falta de apoyo vecinal», afirma el grupo.

Por ello, el PSE-EE asegura que 'Bide Berria' «es una operación de marketing institucional construida sobre un simple plano y una hoja. Un supuesto proyecto de 65 millones de euros que no cuenta con memoria técnica, análisis económico ni propuesta real de financiación». En esta línea recuerdan que «el propio Gobierno Vasco tuvo que salir públicamente a desmentir al Ayuntamiento de Errenteria, dejando claro que no se hace cargo del proyecto». Esto se debe a que, como afirmó el propio Gobierno Vasco, «toda actuación urbanística para mejorar el entorno municipal junto a las vías del tren que no conlleve un aumento de la demanda de personas viajeras en el Topo deberá ser abordada económicamente por las instituciones locales, además del Gobierno Vasco, a partes iguales».

Proyectos en marcha

Por su parte, el grupo socialsita recuerda que «el Gobierno Vasco ya ha adjudicado dos actuaciones clave para la integración del Topo en Errenteria». Es el caso del proyecto para cubrir las vías en Galtzaraborda y la redacción del proyecto para eliminar el paso a nivel de Gaztaño. Por todo ello, Isaac Palencia, portavoz del grupo, asegura que «Errenteria no necesita simulaciones, necesita gestión, rigor y compromisos institucionales». Además, añade que «el gobierno municipal ha derrochado 25.000 euros de dinero público para promocionar imágenes sin respaldo técnico».