El PSE-EE asegura que «el Plan de Mandato 2023-2027 no da respuesta a los problemas»

Cuando ya se ha llegado al ecuador de la legislatura, los grupos municipales han querido hacer balance de la primera mitad de los cuatro ... años de mandato. Más teniendo en cuenta que, desde verano de 2023 se han producido muchos cambios en la localidad.

En el caso de los socialistas, han insistido en «dos puntos fundamentales». «Por un lado la falta de ambición y por otro el incumplimiento sistemático de compromisos esenciales para el desarrollo del municipio». En esta línea, Isaac Palencia, líder de los socialistas en Errenteria, argumentó que «el Plan de Mandato 2023-2027 no ofrece respuestas a los problemas reales como son la vivienda, la movilidad o el aparcamiento. No se han invertido los 100.000 euros anuales en políticas de vivienda, no se ha creado una zona deportiva anexa a las piscinas de Beraun, y la renovación del Matadero prevista para finales de este año no llegará a tiempo», se lamentó Palencia.

El programa de la vivienda

Los socialistas recordaron que «Errenteria atraviesa una de las crisis más graves de su historia en cuento al tema de la vivienda». En este sentido, Palencia afirmó que «el municipio se encuentra sin oferta de vivienda en alquiler, lo que está generando una situación insostenible para las familias y los jóvenes que se ven obligados a salir de la localidad».

«La vivienda en Errenteria atraviesa una de las crisis más graves de su historia y sin más oferta no se solucionará»

En este aspecto, el equipo de gobierno dio el paso para declarar la villa como zona tensionada. Un movimiento que los socialistas valoran «positivamente, pero creemos que hay que ser más ambiciosos para resolver el problema».

Entre estas soluciones, «proponemos que se vuelva a poner en marcha el proyecto de Gamongoa, en el cual se podrían habilitar casi 700 viviendas, de las cuales el 75% podrían ser protegida». Un plan con el que «crearíamos más oferta, que es sin duda la mejor manera para resolver el problema», señaló Palencia.

El tráfico, «un caos»

Otro de los problemas que padece Errenteria según el grupo socialista es el de la movilidad. «El tráfico es un auténtico caos, y aparcar es una misión prácticamente imposible», aseguró Almudena de la Torre. En este sentido, la socialista afirmó que «se han ido eliminando plazas de aparcamiento de manera sistemática lo que ha empeorado bastante la situación sin que se haya buscado una alternativa que sea sostenible». De hecho «nos encontramos que se están utilizando aparcamientos que son patios de colegios, parques o plazas».

«Se han ido eliminando plazas de aparcamiento de manera sistemática, lo que ha empeorado bastante la situación»

Por otro lado, la movilidad en la localidad nunca volverá a ser igual tras los proyectos de las estaciones de Galtzaraborda y Errenteria. A este respecto, los socialistas destacaron que «ni EH Bildu ni la Diputación han avanzado en la consecución de dichas mejoras». Y es que como subrayaron, «ha sido Susana García Chueca quien, con la que hemos trabajado conjuntamente, quien ha licitado ambos proyectos».

En cuanto al mantenimiento urbano, «es evidente que hay una falta de cuidado en el pueblo», según el grupo y recordaron que «el número de incidencias que se registran van a más». A día de hoy «hay unas 2.955 incidencias pendientes de atender y en junio de 2023, cuando empezó la legislatura había 2.200, con lo cual son casi unas 800 incidencias que se van acumulando y que dejan en evidencia el colapso que existe», aseveró de la Torre.

Por todo ello, los socialistas reclaman que Errenteria necesita «un gobierno que que se comprometa con el futuro de los barrios, con la vivienda, con la movilidad, con la calidad de vida de todos sus vecinos».