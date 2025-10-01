El PSE-EE alerta de que «el comercio en Errenteria ha caído un 22% desde 2018»

«Errenteria corre el riesgo de perder la identidad que le proporcionan los comercios de los distintos barrios». Así lo destaca la formación del PSE- ... EE de la localidad que asegura que «hay un 22% menos de comercios que en 2018, según los Informes de Estructura del Comercio Vasco».

En este aspecto, los socialistas afirman que «la defensa y el impulso del comercio de proximidad es una prioridad para fortalecer la economía del municipio, generar empleo local y garantizar servicios básicos en los barrios.

Tal y como desgranan desde el grupo, «entre 2018 y 2024, la densidad comercial minorista del municipio ha pasado de 10,47 a solo 8,18, lo que supone un descenso del 21,9%. Este retroceso, lejos de ser coyuntural, representa una tendencia estructural que se ha intensificado tras la pandemia y que está vaciando las calles comerciales del centro y de los barrios».

Hay barrios que se están quedando atrás, y el gobierno sigue actuando como si Errenteria fuese solo el centro»

Una situación que comparan con Gipuzkoa y Euskadi. «En comparación con el conjunto del territorio, Errenteria presenta una de las densidades comerciales minoristas más bajas de Gipuzkoa y Euskadi. La media de Gipuzkoa se sitúa en 10,15 comercios por cada 1.000 habitantes, y la de Euskadi en 9,56, mientras que Errenteria apenas alcanza los 8,18», lamentan.

El análisis realizado por el grupo socialista pone el foco, además, en el deterioro progresivo de los ejes comerciales de los barrios, en especial en Beraun, Galtzaraborda, Kaputxinos e Iztieta.

Desde el PSE-EE denuncian que EH Bildu no ha puesto en marcha ninguna medida significativa para sostener o recuperar el comercio local, y que Errenteria carece hoy de una estrategia pública clara de impulso al comercio de barrio. «Hay barrios que se están quedando atrás y el Gobierno municipal sigue actuando como si Errenteria fuese solo el centro», remarca Isaac Palencia, portavoz socialista.

Entre las ideas que se proponen para revertir la situación, el PSE-EE destaca la necesidad de «invertir en la mejora urbana de los entornos comerciales de los barrios, muchos de los cuales presentan hoy un estado de abandono o falta de cuidado». En concreto, subrayan «a situación de las calles Aita Donosti y Maurice Ravel, en Beraun, que son las calles comerciales del barrio, una de las más importantes del municipio y donde no se ha actuado nada desde hace año».

Los socialistas aseguran que «la reactivación del comercio de proximidad pasa también por descentralizar la cultura, el ocio y los eventos festivo». Por ello, emplazan al Ayuntamiento a que se «implique mucho más en las fiestas de los barrios, una realidad que ha ido en crecimiento en los últimos años pero que se financia de manera ridícula».