«Es un proyecto hecho por y para la gente»

Se imaginan una creada por ciudadanos que quieren transformar el modelo energético actual, con capacidad de desarrollar proyectos de Energías Renovables, en el ámbito local, mediante la participación ciudadana. Existe, y se encuentra en Errenteria. Se trata de Ekiherri, que desde marzo de 2023 es una comunidad energética que tiene como objetivo, entre otras, reducir el consumo, apostar por la soberanía energética o promover una mayor cohesión social.

Ahora, tras mucho esfuerzo, Ekiherri celebrará el próximo uno de octubre a las 18.30 horas la consagración de su primer proyecto, ubicado en la azotea del colegio Egiluze. Se trata de un «hito», reconocen Luzio Egiguren Ganboa y Aitziber Gartzia Urbieta, socios de la comunidad energética.

No obstante, todo arrancó hace tres años, en plena crisis energética. «Veíamos que las facturas de la luz crecían, el cambio climático estaba ahí y pensamos que existía la necesidad de hacer algo», asiente Egiguren. «A nivel europeo había unas directivas que lo que hacían era posibilitar que la ciudadanía, PYMES y entidades locales pudieran agruparse en entidades legales para tratar de forma colectiva y colaborativa sus necesidades energéticas e impulsar energías renovables». En el caso de Ekiherri, se formalizó como una cooperativa sin ánimo de lucro.

Asimismo, tanto Egiguren como Gartzia destacan que se trata de un proyecto que se ha hecho «por y para la gente de Errenteria». En este aspecto, la suma de socios asciende ya a las 140 personas. que desde junio hasta ahora, esta primera instalación ha conseguido crear unos 58.000 kWh, de los cuales la mayoría se han autoconsumido por las personas socias de Ekiherri, haciendo que su factura se reduzca un 20%. Asimismo, como recalcan, «tras haber tenido distintas reuniones con el Ayuntamiento hemos conseguido que las personas que utilicen nuestra energía renovable tendrán beneficios que van desde el 25 hasta el 50% en el IBI.

En esta línea, Gartzia afirma que «las instalaciones fotovoltaicas para uso compartido de autoconsumo deben de ser como máximo de 100 kW, y para lograr esa cantidad necesitamos una superficie de unos seiscientos metros cuadrados, algo que no ha sido sencillo». Por ello «estamos muy agradecidos con Egiluze, ya que sin ellos no habría sido posible crear esta instalación».

Uso responsable

En cuanto al consumo de la energía creada por dichas placas solares, debe ser «una utilización casi inmediata. La energía que se produce «debe de tener en cuenta que la energía se mide por horas, es decir, lo ideal sería que la energía que se crea en una hora se consuma en esa hora, sino se vertirá a la red eléctrica como sobrante, Un excedente que se nos compensa pero a un precio mucho más bajo», asegura Egiguren. Por ello, «recomendamos a nuestros socios que dejen las lavadoras, secadoras y lavavajillas programas para que funcionen en las horas centrales, que es cuando más sol tenemos para poder aprovechar».

Por este motivo, «tenemos que lograr cambiar nuestras costumbres, es la única manera de poder conseguir los objetivos que nos hemos propuesto», subrayan ambos.

Fines sociales

Además de lograr un abaratamiento de la factura, como destacan estos socios de Ekiherri «uno de los objetivos que tenemos marcado es que podamos ayudar a esas familias que viven en una situación de pobreza energética». En esta línea, ambos destacan que «ya estamos en contacto con distintas asociaciones para ver de qué manera podríamos ayudar a esas personas.

Respecto a las personas socias, Gartzia afirma que «la gran mayoría somos particulares, pero también contamos con algunos establecimientos e incluso con una sociedad gastronómica».

Unos socios que son parte fundamental del proyecto, ya que sin ellos Ekiherri no tendría sentido. En este aspecto, Gartzia anima a que «la ciudadanía de Errenteria se animen a ser parte de nuestra comunidad energética, ya que creemos que podemos aportar la colaboración, cohesión social, reducir y producir energía en km cero, abaratar la factura y luchar por el cambio climático»

Cómo participar

Ser parte de ello no es nada complicado. Basta con entrar en la página web de ekiherri.eus, dirigirse al apartado de participar y rellenar el formulario que allí se encuentra. La aportación para hacerse socio consumidor es de cien euros. No obstante, quien lo prefiera puede formar parte como 'persona socia colaboradora' que tiene un precio de diez euros.

Una aportación para una causa en la que «creemos». Un trabajo voluntario fuera de horas de sus respectivos empleos. Algo que demuestra el empeño y el convencimiento en una propuesta que ya está dando sus frutos.

