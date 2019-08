La propuesta Ozzinema Summer se consolida en su edición más regular El público disfruta de una de las proyecciones al aire libre. / ARIZMENDI El cineclub confirma tres sesiones más y distintas colaboraciones de cara a los próximos meses MIKEL PÉREZ ERRENTERIA. Viernes, 30 agosto 2019, 00:56

A pesar de que todavía quedan cerca de tres semanas de la estación más esperada del año, el cineclub de verano Ozzinema Summer dio por finalizadas la semana pasada su actividad tras cuatro proyecciones a las que un gran número de público ha acudido de manera regular. «Estamos muy contentos. Las cuatro películas han funcionado muy bien aunque nos ha sorprendido la última -'Mamma Mia 2'- en la que no esperábamos a tanta gente», explica Jonathan Sedeño, uno de los programadores de Ozzinema. Otro de los objetivos de este cine para todos los públicos es llevar las proyecciones a los diferentes barrios, aunque muchas veces el tiempo no lo permite. «Hemos estado en Beraun y en Pontika. Este año hemos querido explorar también la plaza Koldo Mitxelena. Nuestra asignatura pendiente es Gabierrota, ya que ha coincidido, por segundo año con una mala climatología y lo hemos tenido que volver a cambiar. Colocar una pantalla de cine de verano no es sencillo logísticamente y hay que tener en cuenta muchos factores», apunta.

En cuanto a los títulos, desde Ozzinema afirman tener multitud de propuestas del público, aunque intentan que siempre sea un cine «para todos los públicos o para ver en familia» (como este año con 'Superlópez' o 'Los increíbles 2').

El trabajo del cineclub errenteria no decaerá en las próximas semanas ya que además de su participación en los festivales del Atlantikaldia y del Certamen de Cortos de Errenteria celebrarán tres sesiones regulares en octubre, noviembre y diciembre. En octubre Ozzinema repetirá «la experiencia del año pasado» con la presencia de Josemi Beltrán, director de la Semana del Cine Fantástico y de Terror, que traerá una de las películas que se presentaron el año pasado allí y que de momento no desvelarán. En noviembre habrá otra proyección aún por confirmar y en diciembre celebrarán el 20 aniversario de una de las películas más importantes entre las estrenadas en el año 1999. En cuanto al título, desde Ozzinema tan solo desvelan que quieren cerrar el año «con un homenaje al cine».

El cineclub Ozzinema lleva ya cuatro años dando la posibilidad a la ciudadanía errenteriarra de ver títulos en el cine que de otra manera sería impensable ver. «Por fin este cuarto año es en el que el cineclub se ha asentado en público, como agente cultural y como propuesta cinematográfica», afirma Sedeño. Y es que muchos espectadores recuerdan el éxito cosechado en varios de los títulos proyectados en la primera mitad del año como 'Black is beltza', 'Margolaria' o 'Un hombre llamado flor de otoño', con amplia presencia de autores y participantes en las citadas cintas «Hemos obtenido una respuesta magnífica y eso que no eran propuestas fáciles, eran más bien propuestas fuera de mercado. Hemos encontrado qué cine es el que quiere ver la gente en Errenteria», concluye Sedeño.