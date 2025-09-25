Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Las instalaciones tienen una gran promoción.

Errenteria

La promoción en los polideportivos municipales finaliza el día 30

Los usuarios que se den de alta antes de dicha fecha tendrán un descuento del 100% en el coste de la matrícula

Martin Sansinenea

Errenteria

Jueves, 25 de septiembre 2025, 20:50

Las instalaciones polideportivas de Errenteria cuentan con una nueva campaña promocional con el lema '¡Back to gym!, Por fin'. De esta manera, las personas ... que se den de alta en las instalaciones deportivas antes del día 30, tendrán un descuento del 100% en el coste de la matrícula de inscripción, en la modalidad de 'abono general' que permite el acceso a todos los servicos: piscina, hidroterapia y cursillos entre otros. Para los más indecisos, la inscripción durante este periodo también incluirá prueba gratuita de tres días, pudiendo acceder a todas las instalaciones y actividades del centro, ofreciendo un incentivo adicional para quienes deseen comenzar su viaje hacia una vida más saludable y activa. Dicha invitación está disponible a través de la web de beone.es/promociones/errenteria/.

