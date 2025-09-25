La promoción en los polideportivos municipales finaliza el día 30

Martin Sansinenea Errenteria Jueves, 25 de septiembre 2025, 20:50 Comenta Compartir

Las instalaciones polideportivas de Errenteria cuentan con una nueva campaña promocional con el lema '¡Back to gym!, Por fin'. De esta manera, las personas ... que se den de alta en las instalaciones deportivas antes del día 30, tendrán un descuento del 100% en el coste de la matrícula de inscripción, en la modalidad de 'abono general' que permite el acceso a todos los servicos: piscina, hidroterapia y cursillos entre otros. Para los más indecisos, la inscripción durante este periodo también incluirá prueba gratuita de tres días, pudiendo acceder a todas las instalaciones y actividades del centro, ofreciendo un incentivo adicional para quienes deseen comenzar su viaje hacia una vida más saludable y activa. Dicha invitación está disponible a través de la web de beone.es/promociones/errenteria/.

Asimismo, nuevas altas se pueden formalizar tanto presencialmente en las diferentes recepciones como por medio de la modalidad online por medio de la web. En esta línea, ambos espacios, tanto el de Fanderia como el de Galtzaraborda, cuentan con sala fitness con zonas diferenciadas para cardio y peso libre. Además, también cuentan con piscinas. En cuanto a las familias, se ofrecen bonos especiales que incluyen actividades infantiles y una escuela de natación infantil, brindando así opciones para que tanto personas adultas como niños disfruten de una vida activa. Para más información y conocer el resto de las condiciones de la promoción se puede contactar con las recepciones del polideportivo municipal de Galtzaraborda (943 449 690) y piscina de Fanderia (943 344 423).

