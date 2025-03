Todo preparado para la muestra gastronómica de Euskaldarrak

Los fogones ya están listos. El mes de abril está al caer, y con ello una nueva edición, y ya son 38, de la ... clásica Muestra Gastronómica que organiza Euskaldarrak y se ha convertido ya en referente en Errenteria, especialmente para las distintas sociedades de la villa.

Karlos Gonzalez, coordinador del jurado, Eugenio Olaizola y Jon Zamora, socios de Euskaldarrak, encabezaron una presentación donde dieron a conocer el número de sociedades participantes y los días que les corresponde a cada una antes de hacer entrega de las normas de participación y la hoja para redactar el plato elegido.

Primera semana

Lunes 31 de marzo Participan Lagunak, Niessen y Bizardia. Colaboran Oarsoak Beerlagun, Frutas Rosarito y Leku Berri.

Martes 1 de abril Participan Ondarra, La Armonia y Alkartasuna. Colabroan Donibane Fish, Egiluze Sagardotegiay Bodegas Benito Escudero.

Miércoles 2 de abril Participan Beraun Bera, Txepetxa y Ostarte. Colaboran Martiko, Grupo Heinneken y Pascual Arrieta.

Jueves 3 de abril Participan Lore Txorta, San Huberto e Itsas Mendi. Colaboran Talogileak, Biañi Harategia y Castillo de Mojardin.

Segunda semana

Lunes 7 de abril Participan Arditurri, Euskaldarrak y Batasuna. Colaboran Embutidos Urkabe, Anabi Distribuciones y Orangine Schweeps.

Martes 8 de abril Participan Bi Errota, Altzate y Bukagaitz. Colaboran Peñascal Koop, Hirutza Txakolindegia y Bodegas Benito Escudero.

Miércoles 9 de abril Participan Yola, Aldeguna y Hermanos Camino. Colaboran Luma Gorri, Paella y Distribuciones Sein Izarra

Jueves 10 de abril Participan Ixkulin, Gau Txori y Landare. Colaboran Embutidos Urkabe, Ardoteka Goñi y Bodegas Ramón Bilbao.

En esta trigésimo octava edición, participarán 24 sociedades nada más ni nada menos. Una amplia participación que empata con la del pasado año. Al igual que el pasado año, de lunes a jueves, presentarán tres sociedades sus platos y el jurado (compuesto por cocineros profesionales) nombrará a los vencedores el próximo 12 de abril. Se repartirán cuatro trofeos (Mikelazulo, Errenteriako Udala, Leku Zaharra taberna y Aralar Taberna) más el trofeo al plato de mejor relación calidad-precio donado por el bar Cyne Reina, además del trofeo al plato más específico de la sociedad donado por Gastro Kontu.

En cuanto a la entrega de premios, como no podía ser de otra manera, el propio 12 de abril a las 21.00 horas se realizará la clásica cena de clausura del XXXVIII Muestra.

El lunes 31 la primera muestra

Las sociedades participantes tienen todo listo para la prueba. Lagunak, Niessen y Bizardia abrirán la competición el próximo lunes 31 de marzo y les seguirán el martes Ondarra, La Armonia y Alkartasuna. Beraun Bera, Txepetxa y Ostarte continuarán el miércoles antes de que Lore Txorta, San Huberto e Itsas Mendi cierren la primera semana.

Arditurri, Euskaldarrak y Batasuna comenzarán la segunda semana el lunes siete de abril, y les seguirán Bi Errota, Altzate y Bukagitz. Tras ello, el miércoles nueve de abril participarán Yola, Aldeguna y Hermanos Camino, para que Ixkulin, Gau Txori y Landare pongan el broche.

En el certamen solo podrán participar cocineros no profesionales que no hayan tenido relación con el mundo de la hostelería. Además, los platos tendrán que llegar a la sociedad sin preparar y mientras los cocineros están en los fogones no podrán recibir ayuda externa.

Normas que explicó Gonzalez, quien aseguró que «este año estaremos atentos a la hora de salida de los platos». En este aspecto, el coordinador anunció que «los primeros platos saldrán a las 21.30 horas, los segundos a las 21.40 horas y los últimos a las 21.50 horas». De hecho, y como aseguró con un toque de humor, «la hora la marcará mi teléfono, no lo hará el reloj de la sociedad, ni ningún otro».

Como no podía ser de otra manera, la presentación estuvo llena de un ambiente fantástico. Los socios de Euskaldarrak hicieron acto de presencia y disfrutaron de un buen brevaje. No obstante, la comida fue protagonista, y eso que la muestra no había comenzado.

Unos entrantes como el jamón, el queso y el txorizo abrieron el paladar de los allí presentes. Tras ello, dos contundentes cazuelas de champiñones, que desprendían un aroma impresionante, aparecieron en las mesas. Por suerte, había varias barras de pan, ya que era obligatorio mojarlo en aquella salsa. Por último, salieron una tortilla de patatas perfectamente ejecutadas, con un sabor típico que nunca falla.

Una pequeña prueba de que la sociedad vivirá a partir del próximo lunes un evento que llenará de olor y sobre todo de sabor la sociedad de Errenteria.