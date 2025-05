El PP lamenta la «deriva institucional del gobierno municipal»

Martin Sansinenea errenteria. Lunes, 5 de mayo 2025, 20:27 Comenta Compartir

El Partido Popular de Errenteria se encuentra «molesto por la actitud evasiva, negligente y, en algunos casos, abiertamente despreciativa que mostró el equipo de gobierno en el pleno de la pasada semana».

Desde la formación popular, lamentan las respuestas recibidas en torno a varias preguntas relacionadas con el respeto institucional, la memoria democrática y la seguridad ciudadana.

Arrancando por esta última, Antonio Vicente, asegura que «el caso más alarmante es el relacionado con el acto vandálico que afectó hace más de mes y medio a uno de los ascensores públicos que conectan los barrios periféricos. El Grupo Popular comunicó mediante un wasap con fotos, este problema al concejal de mantenimiento urbano el pasado 4 de marzo, y sin embargo a día de hoy no se ha adoptado ninguna medida. En el pleno, el concejal se ha limitado a decir que 'responderá en la próxima comisión, lo que pone de manifiesto una falta total de diligencia».

En esta línea, subrayan que «según ha podido confirmar el PP de Errenteria tras hablar directamente con los técnicos encargados del mantenimiento del ascensor, los cristales de las puertas están resquebrajados y representan un serio peligro para la seguridad pública. El jefe del equipo técnico ha anunciado que enviará un informe a la Delegación de Industria alertando de este riesgo, ya que en caso de rotura el sistema podría aplastar a cualquier transeúnte». Por este motivo, como lamenta Vicente «el equipo de gobierno no solo no actúa, sino que su inacción pone en riesgo la vida de nuestros vecinos. La desidia del concejal responsable es vergonzosa».

No obstante, además de esta cuestión, también afirma que hubo otras cuestiones que «tendrían que haber recibido una respuesta». En referencia al fallecimiento del Papa, desde el PP, «se preguntó la razón por la cual las banderas del Ayuntamiento no se colocaron a media asta», Una duda a la que según Vicente «desde el gobierno contestaron asegurando que es una 'institución menor' y que, como ningún otro grupo político lo reclamó, no vieron necesario actuar». Desde el PP califican esta respuesta como «una vergüenza institucional». «Igualmente grave fue la respuesta sobre los símbolos de ideología nazi y de la banda terrorista aún presentes en el municipio. El equipo de gobierno afirma desconocer su existencia o localización, pese a que son ubicaciones conocidas y denunciadas en múltiples ocasiones». Para el PP, esta actitud solo refleja una evidente «falta de voluntad política para retirar símbolos ofensivos que atentan contra la memoria y la convivencia democrática.