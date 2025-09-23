Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El PP denuncia no haber sido convocado a la Mesa de Convivencia

Antonio Vicente, representante popular en la villa, lamenta que el Gobierno repite el error de fondo: «pretender levantar una mesa sin contar con todos»

Martin Sansinenea

Errenteria.

Martes, 23 de septiembre 2025, 20:29

«No fui convocado como portavoz del grupo municipal del Partido Popular en la nueva convocatoria de la Mesa de Convivencia». Eso es lo que asegura Antonio Vicente, representante de los populares en el Ayuntamiento de Errenteria. Una reunión que se produjo el día 17, y que en palabras de Vicente «el Gobierno municipal demostró de nuevo su falta de sentido común y sectarismo político».

Asimismo, recuerda que «en 2023 ya con representación en el Ayuntamiento, este grupo municipal decidió no continuar en aquella mesa ante la gran polarización existente en el municipio y la imposibilidad de que se alcanzaran acuerdos reales». Una decisión que se produjo según Vicente «para no legitimar un espacio vacío de contenido y dominado por intereses partidistas».

No obstante, este año «el Gobierno repite el error de fondo: pretender levantar una mesa de convivencia sin contar con todos los partidos políticos que representamos a la ciudadanía de Errenteria. Una mesa así nace coja, sesgada y deslegitimada», señala. Por ello, el portavoz municipal asegura que «desde el Partido Popular siempre hemos defendido que la convivencia se construye escuchando a todos, sin vetos ni exclusiones. No estamos en política para competir en votos dentro de las mesas, sino para trabajar por el bien de todos los ciudadanos, incluso de aquellos que no piensan como nosotros».

