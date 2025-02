«Si hubiera tenido un poco más de suerte podría haber sido campeón»

Martin Sansinenea errenteria. Sábado, 22 de febrero 2025, 20:57 Comenta Compartir

Subirse a una moto y darlo todo no es sencillo, hay peligros que no son visibles para el ojo humano. El más mínimo error puede costar caro y eso lo sabe bien Iñigo Iglesias, quien no pudo competir por el título mundial el pasado año por diversas razones. La más importante fue su caída en la penúltima prueba del campeonato, en la que el piloto tuvo que saltar de la moto en marcha. No obstante, y a pesar del susto, Iglesias ya se recupera de la lesión, y mira con optimismo la nueva temporada. Un año en el que se subirá a una moto de 600 cc. de la mano de Triumph, con la que espera conseguir grandes cosas.

–¿Cómo está tras la lesión sufrida en la penúltima carrera de la temporada?

–Estoy bien, recuperando poco a poco. Ahora mismo estoy intentando cuidarme para poder volver lo antes posible. De momento el proceso está yendo como se esperaba, por lo que no me puedo quejar.

CAÍDA«Cuando me caí no pensé en el mundial, en esos casos lo que cuenta es estar bien»CAMBIO«En Alemania el mundo del motor es muy importante, y desde el primer día me siento valorado»

–Fue una caída muy dura, ¿qué pensó en esos momentos?

–Es complicado. Estaba en la lucha por el mundial, y caerme a esa velocidad hizo que temiera por mi vida. Una vez choqué contra el muro de neumáticos, vi que estaba vivo, por lo que sentí algo de alivio, porque me daba cuenta de que podría haber sido fatal. En las imágenes se ve que la moto me pasa muy cerca. En cuanto a las opciones de mundial, es cierto que eran pocas, pero había. Sin embargo, viendo lo que podría haber sido, te das cuenta que no haber luchado por el título no fue lo más importante.

–¿Tuvo tiempo para decidir qué hacer cuando vio que la moto falló?

–Sí. Es cierto eso que dicen, que cuando te pasa algo así tan fuerte parece que se para el tiempo. Es verdad. Evidentemente decides en décimas de segundo, pero yo pude elegir tirarme de la moto.

–En cuanto a la temporada, ¿qué valoración hace?

–La temporada ha sido buena. En primer lugar, porque he aprendido muchas cosas. He tenido contacto con gente que tiene mucho conocimiento, como son mecánicos, jefes de mecánicos, técnicos, etc. Y luego, a nivel deportivo, las motos son así, los pequeños detalles hacen las diferencias.

–Si se para a ver la segunda parte de la temporada, se podría decir que la suerte no ha estado de su lado.

– Sí que es cierto que de mitad de temporada hasta el final he tenido mala suerte. Con decisiones extra deportivas, con decisiones mías a veces, con adelantamientos de mis rivales, con caídas, etc. Yo creo que si hubiera tenido un poco más de suerte, podría haber sido campeón.

– Mirando hacia el futuro, ha fichado por Triumph, ¿cómo se fraguó este cambio?

–Terminé el año pasado y estuve, como todos sabemos, luchando por el campeonato del mundo. Por ello tuve cinco ofertas para seguir en la categoría con equipos medianamente competitivos. No obstante, después de cinco años en la misma categoría buscas cambios. Si no lo hacía ya veía que podía quedarme encasillado en la misma categoría y eso es algo que quise evitar. Entonces llegó la oferta de Triumph y vi que era una gran opción. Alemania me gusta como país. Me gusta como campeonato. La gente me valora mucho más que en el mundial.

–Por su parte, ¿cómo ve al nuevo equipo?

–Es un equipo que tiene muchos años de experiencia, pero nunca han tenido resultados increíbles. No obstante, es una fábrica y eso tiene sus partes positivas. En la presentación en Dortmund estuve con mi técnico, con mi jefe de mecánica, que se llama Lothar Kraus, una persona muy conocida allí, y que tiene mucha experiencia. Por lo que me transmitió, vi que es una persona con ganas de hacer cosas importantes, y eso me motivó mucho.

–¿Qué diría que cambia a la hora de trabajar con un equipo alemán?

–Es gente que si tiene un problema le intenta buscar solución cuanto antes, no se andan con tonterías. Yo he trabajado con mecánicos italianos, y para resolver un problema tardaban más, le daban más vueltas, pero los alemanes son diferentes.

–¿Cuándo arranca usted la pretemporada con el equipo?

–Haremos los tests en el mes de abril y la temporada arrancará en mayo y finalizará en septiembre. Es un calendario que me gusta mucho, porque es bastante seguido,

– ¿Cuántas carreras tiene este campeonato?

–Son siete fines de semana con dos carreras cada uno. De esas pruebas la mayoría son en Alemania, pero también hay una carrera en Países Bajos y otra en la República Checa.

–¿Qué es lo que cambia de una moto a otra?

–La potencia. La moto que llevé en el anterior mundial tenía cincuenta caballos, la que usaré esta temporada tiene 150. Es una diferencia muy grande porque la moto pesa prácticamente lo mismo. Por otro lado, algo que cambia es la madurez de los pilotos, ya que en el mundial hay veces que no se tiene tanto cuidado, pero en esta categoría la gente es más controlada precisamente por la potencia de las motos.

– Pasará mucho tiempo lejos de casa, ¿cómo gestionará esa situación?

–Intentaré estar todo lo que pueda en Errenteria. Este es mi hábitat y me gusta estar rodeado de mi gente. Es cierto que habrá momentos en los que tenga que estar algún tiempo allí, pero la idea es ir alternando.

–Estar rodeado de su familia es importante, ¿cómo le ayudaron en esos momentos difíciles tras la caída?

–Para mí son imprescindibles. Y es cierto que en estos últimos años todo ha ido bastante bien por lo que todo es más sencillo. Con la caída por ejemplo, es evidente que lo pasas mal, pero estos momentos son los que luego me hacen estar más fuerte y valorar esos buenos ratos con los míos.

–Por último, cuando estuvo en Dortmund durante la presentación, ¿sintió el calor del público?

–Desde luego. En Alemania tienen una cultura del motor muy importante. Allí durante las carreras de la categoría se reúnen cuarenta o cincuenta mil personas. Además, allí la gente te va conociendo y te paran por la calle para sacarse fotos, son mundos muy diferentes.