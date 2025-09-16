El PNV muestra su «preocupación» por las molestias generadas durante las fiestas

EAJ-PNV muestra su «preocupación» por las «quejas vecinales recibidas a raíz de los ruidos excesivos durante las pasadas Madalenas y las fiestas del ... barrio de Beraun». Los jeltzales aseguran que son conscientes de que «es muy importante mantener vivas nuestras tradiciones y celebraciones populares, pero también consideramos fundamental garantizar la convivencia y el respeto entre todos los vecinos y vecinas del municipio».

Como recalcan, «el derecho al descanso debe ser compatible con el disfrute de las fiestas, y creemos que en esta ocasión no se ha conseguido ese equilibrio». Una balanza que sin duda parece difícil de mantener en estabilidad ya que las celebraciones suelen traer consigo molestias.

«Hemos recibido comentarios de personas mayores, familias con niños pequeños y vecinos y vecinas que, por motivos personales o laborales, se han visto especialmente afectadas por el nivel de ruido durante horarios que, a nuestro juicio, deberían haber estado mejor regulados» aseguran desde la formación jeltzale.

Por este motivo, «creemos que estas situaciones no deben repetirse y que es necesario revisar la planificación y los criterios de autorización de actividades, especialmente aquellas que implican música o ruido en horario nocturno». Por todo ello, « apelamos a una reflexión conjunta entre todos los agentes implicados, ayuntamiento, comisiones de fiestas, asociaciones vecinales y ciudadanía en general, para asegurar que las futuras fiestas sean espacios de disfrute colectivo, inclusivos, sostenibles y, sobre todo, respetuosos con el derecho al descanso».