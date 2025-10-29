El Pleno muestra su apoyo a la Policía Local y rechaza «cualquier acción que promueva el desprestigio de su trabajo»

El Ayuntamiento ha mostrado su apoyo a todo el personal que trabaja en el Consistorio, incluida la Policía Local, y ha remarcado que «más ... allá del legítimo derecho a la libertad de expresión y a la crítica o cuestionamiento de cualquier política municipal», resulta «inaceptable» que «se lancen acusaciones que socavan la confianza de la ciudadanía en los servicios municipales», y que «deslegitiman el trabajo de los empleados públicos que, en el ejercicio de sus funciones, trabajan para el conjunto de la población».

Los grupos políticos del Ayuntamiento, por unanimidad, han acordado una declaración institucional en la que destacan que el Consistorio cuenta con una plantilla de trabajadores públicos que desempeñan su labor «con compromiso, profesionalidad y vocación de servicio».

«Todos ellos –desde quienes atienden en los servicios sociales o el ZU! hasta los y las agentes de la Policía Local, brigadas o personal administrativo– cumplen funciones esenciales para el buen funcionamiento de los servicios municipales y para la convivencia en nuestro municipio», subrayan.

En esa línea, recuerdan que, en diciembre de 2023, durante la celebración del día de Santo Tomás, hubo una actuación de la policía municipal, que «se encuentra actualmente judicializada». En las últimas semanas, con motivo de dicho proceso, y «sin esperar a que los juzgados se pronuncien», se ha convocado un evento denominado 'Cacahuete Fest!' acompañado de un comunicado en el que, bajo el título, 'Muntai polizialik ez', «se vierten acusaciones inaceptables hacia la Policía Local».

La declaración recoge que en dicho comunicado se afirma, entre otras expresiones, que la Policía Municipal mantiene una «actitud agresiva hacia los vecinos», actúa con «prepotencia que se convierte en violencia», y que «la policía nunca nos protegerá». Además, se llega a afirmar que en 2023 se produjo un «montaje policial» el Día de Santo Tomás.

«El Ayuntamiento, como institución empleadora y garante del servicio público, tiene la obligación de asegurar el respeto a todos sus trabajadores y de garantizar que puedan desarrollar sus tareas en un entorno seguro y libre de desprestigio, rechazando cualquier forma de señalamiento o confrontación», señalan. Al mismo tiempo, inciden en que se deben «a la ciudadanía» y, por tanto, «es imprescindible garantizar un servicio cercano y de calidad, con una vocación clara de mejora continua».

Por todo ello, el Pleno expresa su «apoyo y reconocimiento» al conjunto de trabajadores municipales, en especial a quienes desarrollan su labor en ámbitos de atención directa a la ciudadanía «reafirmando su compromiso con la defensa de su integridad, dignidad y respeto profesional».

Asimismo, manifiesta su rechazo a «cualquier acción dolosa que promueva el desprestigio y, la deslegitimación del trabajo» de los trabajadores municipales, y en este caso particular, hacia la Policía Local reconociendo la «imprescindible labor que realizan».