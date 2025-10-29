Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Errenteria

El Pleno muestra su apoyo a la Policía Local y rechaza «cualquier acción que promueva el desprestigio de su trabajo»

Los grupos políticos del Ayuntamiento, por unanimidad, han acordado una declaración institucional

El Diario Vasco

Errenteria.

Miércoles, 29 de octubre 2025, 20:36

El Ayuntamiento ha mostrado su apoyo a todo el personal que trabaja en el Consistorio, incluida la Policía Local, y ha remarcado que «más ... allá del legítimo derecho a la libertad de expresión y a la crítica o cuestionamiento de cualquier política municipal», resulta «inaceptable» que «se lancen acusaciones que socavan la confianza de la ciudadanía en los servicios municipales», y que «deslegitiman el trabajo de los empleados públicos que, en el ejercicio de sus funciones, trabajan para el conjunto de la población».

