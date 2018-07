El pleno condenó la agresión machista de ayer en la villa Pleno. Un momento de la sesión de ayer. / ARIZMENDI L. R. ERRENTERIA. Miércoles, 18 julio 2018, 00:34

La Corporación celebró ayer el pleno ordinario del mes de julio con un total de ocho puntos recogidos en el orden del día y entre los que cabe mencionar la aprobación de una moción que condena la agresión machista «sucedida en la madrugada del 17 de julio en nuestro municipio. Queremos mostrar nuestro más enérgico rechazo ante dicha agresión, así como nuestro apoyo y cercanía hacia la mujer agredida y su entorno, poniendo a su disposición la información y los recursos municipales que requiera para acompañarla en el proceso de recuperación y reparación.

La moción se votó de urgencia y se aprobó unánimemente. El alcalde mostró su rechazo a la «agresión violenta machista y dijo que queremos vivir en una sociedad sin agresiones de este tipo. El Ayuntamiento se suma a todas las manifestaciones y concentraciones de protesta».

Garbiñe Oiarbide mostró su solidaridad con las víctimas y sus amigos y dijo que en esta sociedad «no tiene cabida y no es tolerable» y dio que en vísperas de las fiestas patronales hay que insistir en que «no es no y no queremos más agresiones».

Nagore Basurto de Irabaziz rechazó el ataque y mostró su solidaridad con la víctima y José Ángel Rodríguez también rechazó este tipo de violencia para la que mostró «tolerancia cero y la solidaridad hacia la mujer agredida y su entorno y animó a sumarse a las manifestaciones» y Bildu insistió en lo dicho y dijo que «hay que ir al origen del problema, que es el desequilibrio en el que viven las mujeres y hombres en la sociedad».

También se aprobó otra moción presentada por el Grupo Oarso Taldea, con la abstención del PNV y rechazo del PSE-EE. Se ha hecho mediante una carta social por medio de la cual se quiere presentar una iniciativa legislativa popular, con todos los agentes sociales. Quieren decir Stop a la pobreza, ya que cada vez hay más debido a la política neoliberal».

Garbiñe Oiarbide dijo que el sistema es de los mejores dentro de nuestro entorno. Nagore Basurto de Irabaziz votó a favor y que trata de revertir las ayudas a la situación anterior a los recortes.

Isaac Palencia del PSE-EE dijo que están satisfechos «con nuestro sistema de educación, salud y la ley de vivienda y la moción no cumple las expectativas.

Bildu votó a favor y dijo que en otros sitios el modelo de vivienda es muy distinto.

El pleno también aprobó la cuenta general de 2017 y dijo que los buenos datos alcanzados han sido un logro de todos. PNV y PSE se abstuvieron. También se aprobó por unanimidad el nuevo reglamento regulador del Servicio de Ayuda a Domicilio.