La Pilota Eskola de Eple abre sus puertas a los amantes del frontón

Miércoles, 24 de septiembre 2025

Los cursos de la Pilota Eskola de Eple se realizarán en el frontón Agustina Otaola en las modalidades de mano y pala. Los cursos de mano se dirigen a las categorías de benjamines y alevines. Los entrenamientos de benjamín, es decir, los nacidos en 2016 y 2017, tendrán lugar los martes y jueves de 17.00 a 18.00 horas. Las sesiones de alevines (nacidos en 2014 y 2015), en cambio, serán los miércoles de 17.00 a 18.00 horas y los jueves de 18.00 a 19.00 horas. Los cursos de pala, por su parte, están dirigidos a las categorías alevín, infantil y cadete. Estos entrenamientos, dirigidos a jóvenes nacidos entre 2015 y 2010, tendrán lugar los martes de 18.00 a 19.00 horas.

Desde el día 15 hasta mediados de junio estará abierto el plazo de inscripción, que es gratuita. Los jóvenes interesados pueden acercarse al frontón Agustina Otaola para probar ambas modalidades sin compromiso. Como destacan desde Eple, «el objetivo de esta temporada es aumentar el número de alumnos/as de la temporada pasada, que ascendió a 75». En caso de querer recibir más información acerca de la Pilota Eskola de Eple, el propio club ha habilitado el número de teléfono 680 71 94 22 para cualquier tipo de consulta.

Asimismo, se recuerda que ya ha comenzado la competición Federada en las categorías de cadete, juvenil y senior. El Club Eple participa con 12 equipos, 4 en mano parejas, 3 en paleta de cuero y 5 en paleta de goma. En la primera jornada Eple disputó 11 partidos con un balance de 8 victorias y 3 derrotas.