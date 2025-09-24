Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las 10 noticias clave de la jornada

Errenteria

La Pilota Eskola de Eple abre sus puertas a los amantes del frontón

Los entrenamientos se realizarán en Agustina Otaola en modalidades de mano y pala, y en categorías de benjamines y alevines

Martin Sansinenea

Errenteria.

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 20:49

Los cursos de la Pilota Eskola de Eple se realizarán en el frontón Agustina Otaola en las modalidades de mano y pala. Los cursos de mano se dirigen a las categorías de benjamines y alevines. Los entrenamientos de benjamín, es decir, los nacidos en 2016 y 2017, tendrán lugar los martes y jueves de 17.00 a 18.00 horas. Las sesiones de alevines (nacidos en 2014 y 2015), en cambio, serán los miércoles de 17.00 a 18.00 horas y los jueves de 18.00 a 19.00 horas. Los cursos de pala, por su parte, están dirigidos a las categorías alevín, infantil y cadete. Estos entrenamientos, dirigidos a jóvenes nacidos entre 2015 y 2010, tendrán lugar los martes de 18.00 a 19.00 horas.

Desde el día 15 hasta mediados de junio estará abierto el plazo de inscripción, que es gratuita. Los jóvenes interesados pueden acercarse al frontón Agustina Otaola para probar ambas modalidades sin compromiso. Como destacan desde Eple, «el objetivo de esta temporada es aumentar el número de alumnos/as de la temporada pasada, que ascendió a 75». En caso de querer recibir más información acerca de la Pilota Eskola de Eple, el propio club ha habilitado el número de teléfono 680 71 94 22 para cualquier tipo de consulta.

Asimismo, se recuerda que ya ha comenzado la competición Federada en las categorías de cadete, juvenil y senior. El Club Eple participa con 12 equipos, 4 en mano parejas, 3 en paleta de cuero y 5 en paleta de goma. En la primera jornada Eple disputó 11 partidos con un balance de 8 victorias y 3 derrotas.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El arte y el talento de la familia Flores enamora en la alfombra roja
  2. 2

    Los clubes quieren cambiar el calendario para evitar la fuga de los más jóvenes
  3. 3 Confirman la presencia de restos de sustancias químicas antiadherentes en la sangre de los niños de Gipuzkoa
  4. 4

    Detenido el responsable de un club de alterne de Aduna por un delito de explotación sexual
  5. 5 Una familia guipuzcoana compra un Burger King y una gasolinera de Barakaldo por tres millones de euros
  6. 6

    «Si no me la chupas antes de las reuniones no soy nadie»
  7. 7 El templo de los pintxos de San Sebastián que cumple 75 años y empezó como casa de comidas
  8. 8 Un streamer español empuja a un anciano de un tren en Japón durante una retransmisión en directo
  9. 9 Tarjetas defectuosas de la Mugi: «Vaya susto me llevé cuando vi que según el saldo debía 23.000 euros»
  10. 10

    Donostia baraja trasladar la cafetería de la estación de autobuses para ampliar la zona de espera de viajeros

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco La Pilota Eskola de Eple abre sus puertas a los amantes del frontón