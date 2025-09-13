«A pesar de que no suponga un aumento de usuarios, ETS debe hacerse cargo del trazado del topo»

Martin Sansinenea Sábado, 13 de septiembre 2025, 20:37 Comenta Compartir

– ¿Cómo se encuentra el proyecto 'Bide Berria'

– Con 'Bide Berria' el Ayuntamiento ha querido poner sobre la mesa una alternativa que mejorase lo que Eusko Trenbide Sarea (ETS) tiene previsto en estos momentos para el municipio. Por ello, presentamos una alternativa que ha sido entregada a ETS. Ahora estamos a la espera de una respuesta.

– ETS dijo que «toda actuación que mejore el entorno urbano y no conlleve un aumento de viajeros debería ser costeado por la institución local y el Gobierno Vasco. ¿Qué opina de ello?

– Creemos que, efectivamente, el servicio del topo de ETS ofrece un gran servicio al municipio de Errenteria, pero genera también afecciones, y por tanto lo que entendemos es que ETS se tiene que hacer cargo también. Entendemos que los estándares que ofrece hoy en día el paso del topo a su paso por la localidad no son de una integración de calidad, como vemos que se está haciendo en otros lugares. Lo que pedimos también es un trato que nos parece de justicia reclamar y es que esa integración de las vías del tren se hagan de otra manera.

– El topo pasará el doble de veces...

– Es algo que hay que tener en cuenta, ya que el topo genera ruido e incluso vibraciones. Yo creo que el hecho de que las obras que se propongan para Errenteria no supongan nuevos viajeros no significa que ETS no tenga que hacerse cargo de lo que es el trazado del topo.

– Han hecho varias reuniones con los vecinos. ¿Qué opiniones les han trasladado?

– Ha sido un proceso en el cual han participado más de 400 personas, y por lo tanto es claro que ha habido un interés. Hay quienes tienen en su imaginario un topo soterrado, algo que de momento parece estar lejos. A pesar de ello, las reuniones han servido para mejorar la propuesta enviada a ETS. Ha habido vecinos que no veían como suficiente las pantallas propuestas para Fanderia. Otros mencionaron que el encapsulamiento del topo entre ambas estaciones no lo veían del todo claro. No obstante, la primera propuesta que era vaciar toda esa base de hormigón que existe en la parte inferior de las vías del tren se veía de manera positiva.

– Tras las intervenciones de Donostia o Pasaia, ¿cree que se trata a Errenteria como a una localidad de segunda?

– En las reuniones con los vecinos se nos ha trasladado esa sensación de agravio y me parece lógico en la medida en que ETS no tenga en cuenta la propuesta del ayuntamiento y no la incorpore a sus intenciones. Creo que hemos firmado un protocolo de colaboración precisamente para poder llegar a soluciones consensuadas y creo que es de recibo que hablemos de la propuesta que plantea el ayuntamiento como decía respaldada por cuatro formaciones políticas y que hablemos también de las cuestiones que ha planteado la ciudadanía.