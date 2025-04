«A pesar de no haber clasificado primeras estamos ilusionadas con el play off»

Tener opciones para continuar luchando por un ascenso siempre es motivo de ilusión. En Ereintza tienen esa opción de la mano de su primer ... equipo femenino, que otra temporada más ha vuelto a demostrar un carácter competitivo voraz.

A pesar de ello, el conjunto dirigido por Urko Elustondo no fue capaz d e lograr clasificar de manera directa a la siguiente fase, por lo que tendrá que disputar el play off. «A pesar de no haber clasificado como primeras creo que hemos tenido una gran temporada», destaca Elustondo. Un técnico que asegura que «el equipo está muy motivado para la siguiente fase».

Estos encuentros se disputarán el fin de semana del tres y cuatro de mayo en Galtzaraborda. «Jugaremos en casa, ante nuestra gente, un factor que creo que será determinante», subraya el técnico. En este aspecto, Elustondo confía en el equipo, «que ha demostrado a lo largo de toda la temporada que los encuentros en Galtzaraborda se le dan especialmente bien. En este sentido, Elustondo quiere que «el pabellón esté a rebosar de gente para que animen a un equipo que siempre lo da todo».

Por su parte, el equipo errenteriarra disputará su primer partido ante el Leizaran, que finalizó la liga a trece puntos. En caso de ganar el primer choque, el siguiente rival saldrá del partido entre Elgoibar y Urdaibai, que terminaron la campaña a seis y doce puntos respectivamente.

«Esto demuestra que hemos sido superiores a esos equipos en la fase regular, pero no debemos confiarnos, tenemos que demostrar que somos mejores en los partidos clave», afirma.

Tras la finalización de la fase liguera hace una semana el equipo ha tenido cinco días para desconectar aprovechando las vacaciones de Semana Santa. Unas jornadas que como subraya el técnico, «son fundamentales para que el equipo vuelva con más fuerza a la victoria». Ahora tras el parón, «tenemos que seguir dando el cien por cien en los entrenamientos para llegar de la mejor forma al play off».