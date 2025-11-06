Pepelu y Antonio se despiden este jueves del Instituto Koldo Mitxelena

Hace ya tres años que el Instituto Koldo Mitxelena celebró su cincuenta aniversario y a lo largo de esa celebración se marcaron una serie ... de hitos que se sucedieron en el tiempo, y que marcaron la evolución del mismo. En este momento como destacan desde el centro, «estamos viviendo otro cambio que influirá en el día a día del Instituto». Y es que hoy se producirá la jubilación de Jose Luis Iriondo (Pepelu) y Antonio Robado, conserjes del Instituto.

«Somos un centro público en el que el sentido de pertenencia ha estado arraigado en todos los integrantes del equipo de Koldo Mitxelena. Es cierto que la transitoriedad del personal se sucede en el ámbito público, sin embargo, el personal del Koldo Mitxelena ha sido estable durante muchos años y ello ha contribuido al desarrollo de ese sentimiento de arraigo», afirman. Para el personal docente y para los antiguos alumnos que frecuentemente han visitado el centro el comentario más generalizado era el de que el Instituto era diferente pero algo que lo mantenía unido a ese pasado era la presencia de Antonio y Pepelu. Dos personas cercanas, diligentes y eficaces en su trabajo. Un lazo con el pasado ahora ya desaparece.

Pepelu, fue alumno del Instituto y luego se encontró con sus antiguos profesores como compañeros de trabajo. Su mujer, Miren, también trabajó un tiempo en el Instituto y a sus hijas las han conocido desde pequeñas y una de ellas realizó las prácticas del CAP en el Instituto. Al final, las vidas personales y profesionales, a lo largo de tantos años de convivencia, van de la mano.

En el caso de Antonio, ya su madre, Pura, trabajó en el Instituto. Desde el centro recuerdan «la despedida que le hicimos en la Gastronómica cuando se jubiló». Conchi, su mujer, ha trabajado en el Instituto, y su hermana Nati también. Asier y Naiara, sus hijos, nacieron aquí y fueron alumnos. Él consideraba el instituto como su casa y no fue sencillo lograr cierto desligamiento afectivo respecto de ese espacio en que se movían todos los alumnos.

Para Antonio, la jubilación conlleva además dejar de vivir en el edificio del Instituto. En este aspecto, un día un operario de Tecnotrac comentó la «suerte que teníamos en contar con una persona que conociera tan bien las tripas del edificio, pues les facilitaba enormemente las tareas que debían acometer en la solución de las averías.» El Instituto tiene ante sí un gran reto.

Dentro de la celebración del 50 aniversario, en la inauguración de la exposición en Xenpelar, uno de los invitados comentó que había echado en falta la presencia de Antonio y Pepelu en la exposición; así como profesores y alumnos estaban presentes en diferentes fotografías, no se tuvo tenido en cuenta al personal no docente. No obstante, «en el instituto siempre se ha trabajado en equipo». Y es que como recuerdan, el mismo Antonio ha participado en las sistemáticas salidas al monte de un grupo de profesores del Instituto. Ellos dos, Antonio y Pepelu, han sido la puerta de entrada del instituto, tanto la de entrada como la de salida. Cuántas anécdotas tendrán guardadas en su memoria.