Los pensionistas protestaron en las calles porque «nos sentimos engañados»

No era el primer lunes del mes, pero los pensionistas salieron a la calle. «Nos sentimos engañados», aseguraban los manifestantes en la carta que han escrito al Gobierno Vasco. Y es que tras hacerse público el informe desfavorable del Gobierno Vasco a la tramitación de la Iniciativa Legislativa Popular para complementar las pensiones mínimas de la Seguridad Social hasta el salario mínimo, los trabajadores retirados destacan que «lejos de ser un informe jurídico como se nos dijo en la reunión del 17 de julio, el informe que se nos presenta es un comunicado de prensa sin datos ni argumentos consistentes».

Además, lamentan que «después de haber reunido 147.000 firmas se pretende dar carpetazo a la iniciativa negándonos siquiera el derecho a que se admita a trámite y pueda ser debatida en el Parlamento Vasco».

Una decisión que como aseguraron en la marcha, «profundiza una injusticia histórica con las mujeres, e impide que las personas mayores tengamos independencia y suficiencia económica. El Gobierno Vasco contradice sus propias declaraciones sobre la participación ciudadana en la dinámica política e institucional». Además, recuerdan que «el Gobierno Vasco contradice sus propias declaraciones sobre la participación ciudadana en la dinámica política e institucional».

Además de reclamar esa subida, en la marcha también se recordaron las manifestaciones del pasado sábado en Donostia, Bilbao y Gasteiz. Allí, subrayaron que «la democracia vasca está siendo secuestrada por quienes deberían protegerla. Las movilizaciones fueron el grito de una sociedad que se niega a aceptar el autoritarismo del Gobierno Vasco».

Por su parte, los jubilados hicieron hincapié en la propuesta de La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que recomienda al Gobierno del Estado español retrasar la edad de jubilación para paliar la «pérdida» de trabajadores.

Una propuesta que como se afirmó en la manifestación, «vienen a profundizar aún más en las reformas de Escrivá y los sucesivos cambios introducidos por el Gobierno de Pedro Sánchez para ampliar la edad de jubilación. De igual modo, para que se reduzcan las pensiones. La edad media efectiva de jubilación en el Estado español se sitúa ya en 65,2 años, habiendo aumentado en más de un año desde 2018».