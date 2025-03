'El Patio de las Moreras' se despide en Errenteria

Martin Sansinenea Sábado, 29 de marzo 2025, 20:42 Comenta Compartir

Salir por última vez a un escenario no es fácil. Pero como todo en la vida hay un inicio y un final. La obra de teatro 'El Patio de las Moreras' hará su última función en Errenteria el próximo domingo, 6 de abril. Será a las 18.00 horas en Niessen Kulturgunea, y pondrá punto y final a la trayectoria de Vaivén Producciones.

«Será algo especial», destaca Ana Pimenta, parte de la productora. Y es que con esta obra, Vaivén Producciones dejará atrás más de veinticinco años de recorrido, en los que «hemos hecho actuaciones de todo tipo». Muchas de esas obras se han presentado en Errenteria, un lugar muy especial.

Por este motivo, la última representación de su último trabajo se realizará aquí. En este aspecto, 'El Patio de las Moreras', «por una parte habla de la memoria, habla de la vida, habla de la muerte, de la felicidad, pero sobre todo es un canto a la dignidad», destaca Pimenta. En este sentido, «creo que esta obra conecta mucho con el público porque apela por una parte a los sentidos y por otra apela al corazón».

«Ahora mismo solo se sostienen las cosas comerciales y las cabeceras de cartel, los grandes proyectos»

De hecho, «los temas que tratamos son reales, por lo que los espectadores se sienten muy interpelados». En este sentido, la obra trata entre otros temas el de los cuidados. «Es un tema muy importante, y lo representamos como si ocurriese en un patio, pero lo que hacemos es hablar de valores y de emociones que son absolutamente reconocibles en lo universal».

Una obra que por tanto, hace que despierten emociones difíciles de controlar. Y es que precisamente, los sentimientos que afloran durante la representación, hacen que esta obra sea recordada. Algo que también ayuda a entender mejor el significado de El Patio de las Moreras es el coloquio que se suele hacer tras la función. El 6 de abril se ofrecerá en Errenteria y las entradas estarán disponibles a partir del día 1 del mes en sarrerak.errenteria.eus.

«La gente reacciona con un nivel de emotividad brutal. Hemos hecho coloquios en varias ocasiones después del espectáculo, en bastantes, y la gente está completamente emocionada, te dicen que se han reído, que han llorado, que se han sentido reconocidos, pero que sobre todo se han sentido parte de la historia, que esto es algo muy importante cuando ocurre en el teatro, ser tan partícipe de todo lo que está ocurriendo allí», destaca Pimenta.

No obstante, además de generar pensamientos, esta obra logra que «la gente reflexione». En este sentido, Pimenta asegura que «a la gente le apetece seguir hablando de la obra después de haberla visto, y eso se debe a que conseguimos que algo se mueva dentro del espectador».

Despedida en Donostia

A pesar de que «este es el último espectáculo que ha puesto en pie Vaivén es una despedida en San Sebastián para la gente cercana», asegura Pimenta. Un agur que «será muy duro». En este aspecto, como destaca, «estamos viviendo un duelo, porque nos vamos».

Una marcha que se produce por obligación. «Nos hubiera gustado cerrar por otra razón, cerrar porque acabamos nuestro proceso laboral o nuestra etapa laboral y no porque realmente, bueno, hubiera pocas garantías de supervivencia para compañías como esta y como otras muchas, pero yo creo que ahora mismo solo se sostienen las cosas comerciales y las cabeceras de cartel, los grandes proyectos».

Una situación económica que no permite seguir. Sin embargo, lo que queda es una trayectoria de más de 25 años, llenando teatros y creando historias. «Puedo decir que para mí ha sido una trayectoria muy satisfactoria en el sentido de que hemos levantado como 30 espectáculos de medio gran formato y luego otras 15 producciones o así de pequeño formato, es decir, estamos hablando de una barbaridad de producción y no me importa tanto el número, sino la categoría y la calidad de los espectáculos».

Y es que esta ha sido una compañía que como destaca con orgullo Pimenta, «ha dejado un huella muy grande».