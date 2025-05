«Nos lo pasamos bien, pero también somos una ayuda para muchas personas»

Martin Sansinenea Errenteria Viernes, 16 de mayo 2025, 20:10 | Actualizado 20:28h. Comenta Compartir

Hace diez años que arrancó, «y todavía no me creo que todo haya pasado tan rápido», declara Txuss Hernández, fundador de la Asociación de Calvos de Errenteria. Una asociación que celebrará este domingo, día 18, su décimo aniversario. Una fecha especial en la que los calvos de la asociación disfrutarán «de otro gran día.

No obstante, para llegar hasta aquí, Txuss ha recorrido un largo camino que arrancó a inicios de siglo. «Todo arrancó en Allo, Navarra. He solido ir muchas veces a Dicastillo, una localidad muy cercana a Allo, donde la familia de mi mujer tiene una casa. Una vez allí, una amiga me comentó que en las fiestas de Allo se solía celebrar el Día de los Calvos. Entonces me preguntó si querría unirme y me puso en contacto con el presidente de la asociación. Una vez hablamos, sin dudarlo decidí unirme a ellos», declara.

Una experiencia que como destaca «fue increíble». En esta línea asegura que «no sabía cómo iba a ser, y acabé pasando un gran rato». Esta jornada fue la causante de la asociación que actualmente se encuentra en Errenteria.

«El único requisito imprescindible para ser socio es tener ganas, y evidentemente, ser calvo»

En esta línea, Txuss recuerda que «me decía a mi mismo, 'porqué no montas algo aquí, en Errenteria', por ello en el año 2015 me puse con ello, y cree la Asociación de Calvos de Errenteria». Una decisión que diez años más tarde «ha merecido la pena». En cuanto a la creación de dicha asociación, «lo que tenía claro es que no quería que fuese algo mal hecho, quería crear una asociación, y aunque ha llevado trabajo, estoy satisfecho», remarca.

No obstante, «para el primer encuentro tenía mis dudas porque no sabía cómo iba a salir». Y es que como destaca, «Allo es un pueblo pequeño, y se reúnen sólo una vez al año, pero yo quería hacer algo diferente». Lo ha conseguido.

Diversión y ayuda

Y es que la Asociación de Calvos de Errenteria es un lugar en el que «lo pasamos en grande». Sin embargo, también es un sitio en el que las personas calvas pueden recibir ayuda. En esta línea, Txuss destaca que «aquí ha venido gente que lo ha pasado mal, y ha conseguido darle la vuelta, algo que hace que estemos realmente satisfechos».

En esta línea, Txuss recuerda el caso de una «chica que se unió a nosotros y a quien le pudimos ayudar». Y es que como recuerda, «también hay chicas calvas que lo pueden llegar a pasar realmente mal». No obstante, «con nosotros siempre ha disfrutado, y ha visto que no tener pelo no es ningún problema». De hecho, como destaca, «uno de nuestros objetivos es que las chicas que tengan alopecia también se animen a unirse a nuestro grupo».

Por ello, desde la asociación «animamos a que las personas calvas vengan, disfruten y vean que hay un grupo que está dispuesto a ayudar en cualquier cosa».

Una jornada fantástica

En cuanto a la celebración, la asociación realizará un bonito recorrido a lo largo de distintas calles de la villa galletera. «El objetivo es pasarlo bien, la gente nos volverá a ver vestidos de amarillo con nuestras camisetas y zapis», asegura.

Por este motivo, la de este domingo volverá a ser ese día en el que «disfrutaremos con el poteo popular por las calles de la villa junto al grupo Doike», destaca. Tras un parón para comer, «haremos una fiesta en la Alameda con Oihan Vega.

«Solo se requieren ganas»

En dicha jornada, se volverá a demostrar que «este es un grupo en el que nos lo pasamos en grande». Por este motivo, Txuss comparte los requisitos para poder unirse a la asociación, que ya suma 64 integrantes. «Lo único que pedimos es que tengan ganas, y evidentemente, ser calvo». Desde su punto de vista, «como he dicho alguna vez, con que la azotea esté libre ya puedes ser parte de nuestra asociación».

Una filosofía con la que la Asociación de calvos de Errenteria ya ha cumplido diez años, «y esperamos que sean muchos más», asegura entusiasmado. Y aunque muy posiblemente lleguen más ediciones en las que celebrar su existencia, lo que toca en estos momentos «es disfrutar de la jornada de mañana».

