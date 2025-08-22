Pasaia Lezo Lizeoa plantea convertir los microplásticos en instrumentos musicales

Al igual que Telleri-Alde Ikastetxea de Errenteria, los alumnos de Pasaia Lezo Lizeoa también han resultado premiados en el mismo certamen impulsado por ... el barco museo ecoactivo 'Mater' con un proyecto que aúna ciencia ciudadana, música y sensibilización: 'Mikroplastikoen musika'. Se trata de una iniciativa presentada a través de tres fases.

La primera de ellas se basa en la recogida de microplásticos en las playas. La utilización de estos para la creación de maracas en talleres participativos representa la segunda fase. La tercera y última pasa por la socialización de estos instrumentos en las clases de música que se imparten en el mismo centro educativo que reparte sus instalaciones entre las localidades de Pasaia y Lezo.

También han sido finalistas proyectos presentados a concurso por los estudiantes de Arantzazuko Ama de Astigarraga, autores de un total de cuatro propuestas, y Laskorain Ikastola, con otras tres.

En definitiva, son diez proyectos «originales, atrevidos y ejecutados por jóvenes de entre 14 y 16 años que dejan boquiabiertos tanto al jurado especializado como a los colaboradores (ayuntamientos, comercios, asociaciones...) implicados en esta edición». Suponen «un claro ejemplo de la fuerza para el cambio que tienen los jóvenes» cuando se da rienda suelta a su creatividad e ingenio.

Como colofón, el alumnado galardonado embarcó a bordo del 'Mater' y navegó en una salida a la mar de pesca de basuras marinas con una mar en calma y un ambiente excepcional.