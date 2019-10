«Antes parecía que las artes marciales eran cosa de los malos del barrio» Uno de los luchadores que participarán en la velada. / FOTOS ARIZMENDI Errenteria acogerá por primera vez una velada de artes marciales mixtas organizada por el gimnasio Ken Thai de Gabierrota MIKEL PÉREZ ERRENTERIA. Domingo, 13 octubre 2019, 00:29

Errenteria acogerá el próximo 26 de octubre algo nunca visto en el municipio: una velada mixta de artes marciales donde podrán verse nueve combates de artes marciales mixtas y K1 (una variante del kickboxing) que se desarrollarán en una jaula, al más puro estilo americano.

Esta velada estará organizada por el club errenteriarra Ken Thai, un gimnasio de corte americano afincado desde hace año y medio en el barrio de Gabierrota y en el que se trabajan los mencionados artes marciales tanto de manera deportiva como de cara a la competición. Actualmente, son más de 110 las personas que son miembro del gimnasio. «A nuestro gimnasio se apunta cada vez gente más joven, muchos de ellos simplemente han venido a probar el deporte y han acabado compitiendo siendo incluso campeones de Euskadi, entrenando, eso sí, duramente y con continuidad», explica Alberto López, instructor y dueño del club.

La buena acogida de estas artes en el municipio queda demostrada con el hecho de que cinco de los participantes en el evento del próximo 26 de octubre son alumnos del club. «Son disciplinas que aquí no se conocen mucho y por eso hemos decidido realizar un evento con luchadores del pueblo. La gente de aquí va a acudir más a ver a un conocido, amigo o familiar que a un luchador top que desconocen. Creemos que es una buena manera de introducir estos deportes a la ciudadanía», afirma López.

Otra de las consignas de la futura velada, además de mostrar lo que hacen en el club, es la de romper tópicos. «Antaño parecía que el arte marcial era cosa solo de los malos del barrio y a día de hoy vienen chavales de 15-16 años a practicarlo como deporte».

Todos los combates de la velada serán totalmente seguros, ya que el evento estará homologado por EHK-1F, la Federación vasca de K1. Asimismo, el hecho de practicarse dentro de una jaula puede generar en la gente cierta idea de que «se va a hacer el salvaje». Según apunta el propio López, eso «no es así», ya que se pueden practicar las MMA «bien protegido como se puede hacer en el boxeo». Muchos lo califican como un deporte «muy lesivo», aunque el propio instructor se encarga de desmentirlo afirmando que en el último año «no han tenido ninguna lesión importante», con mucha gente entrenando en las MMA.

El frontón de la lucha

Será el sábado 26 cuando el frontón Agustina Otaola se convierta por unas horas (a partir de las 18.00 horas), en un ring de K1 y MMA. El lugar fue elegido por la cercanía con el club, «al final queríamos que fuera un lugar cercano al barrio», explica López.

Dos de los protagonistas en los combates de ese día serán el errenteriarra Badr Debba y la donostiarra Aitana Álvarez. Debba lleva practicando K1 desde los 16 años y afirma estar entrenando «muy duro» para dar «un buen espectáculo». Por su parte, Álvarez, procedente del club Kuraia de Martutene, cree que hay que apoyar primero «el deporte local» para luego poder traer «grandes eventos» al municipio. En su caso particular, la donostiarra tendrá la oportunidad de intentar una revancha contra la luchadora Adriana Conde, contra la que compitió en Donostia hace escasos meses. «Que gane la mejor», apunta respecto a este combate. «Esperemos que la gente responda», concluyen ambos luchadores.

El evento, titulado 'Orereta Top Fighters' contará con los siguientes combates en disciplina K1: Badr Debba vs. Asier Capellan, Rangel Torres vs. Magdiel Espinosa, Ivan del Veccio vs. Jimmy Huet, Aitor Pérez vs. Ruben Rojas, Anne Vidal vs. Lina Muñoz, Cesar Molina vs. Javi Caballero y Carla Allende vs. Sandra Sancho. En la disciplina de MMA se enfrentarán Roberto Portillo vs. Richard Jacome y Aitana Álvarez vs. Adriana Conde. Las entradas ya están disponibles para la venta de manera anticipada en los clubes Ken Thai (Errenteria) y Kuraia (Donostia) y en los bares errenteriarras Etxeondo y Xera Gastroteka a un precio de 13 euros. También podrán adquirirse en taquilla el día del evento a un precio de 15 euros.

Será una grandísima oportunidad de descubrir estas disciplinas que como los propios luchadores e instructores afirman «han llegado para quedarse».