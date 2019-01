Ozzinema comenzará el año con el estreno en Gipuzkoa de 'Suspiria' Nagore Portugal y Jonathan Sedeño, de Ozzinema. / ARIZMENDI La aclamada película del italiano Luca Guadagnino abrirá así el cuarto año de actividad del cineclub errenteriarra MIKEL PÉREZ ERRENTERIA. Miércoles, 9 enero 2019, 00:16

El cineclub errenteriarra Ozzinema comenzará su cuarto año de actividad con el estreno en Gipuzkoa de una de las películas más esperadas del último año y también una de las películas más aclamadas por la crítica, 'Suspiria'.

La inauguración de esta cuarta temporada de Ozzinema es una apuesta por el cine de autor y de género, una propuesta singular de una película de componentes de gran prestigio.

La película trata sobre una joven estadounidense que viaja a Berlín para cursar sus estudios de danza en una de las escuelas más prestigiosas del mundo. El mismo día en el que ingresa en la escuela, una de las alumnas recientemente expulsada es asesinada. No se trata de un hecho aislado, lo que hace sospechar a la brillante estudiante sobre la implicación de la escuela en los homicidios.

'Suspiria' es la nueva película del director italiano Luca Guadagnino, que logró notoriedad mundial con su anterior obra, 'Call me by your name'. Con este filme, Guadagnino ofrece una nueva versión del clásico (y estandarte) del giallo italiano del mismo título, dirigida por Dario Argento en 1977. Con un reparto integrado por Tilda Swinton o Dakota Johnson, la nueva 'Suspiria' aprovecha su argumento para ofrecer un gran despliegue de danza y música, de la mano del compositor Thom Yorke. Presentada a concurso en el pasado Festival de Cine de Venecia, la sesión contará con la presentación y coloquio del equipo de El Contraplano, lugar web de referencia para la cinefilia guipuzcoana.

La película podrá verse el próximo martes 15 de enero a las 19.30 horas en los Cines Niessen de Errenteria, pudiendo adquirir las entradas para la sesión en el Centro Cultural Niessen (en horario de 10.00 a 13.00 y de 17.00 a 20.00).

Un enero de cine

'Suspiria' no será la única cinta que se pueda ver dentro del cineclub durante el mes de enero. Sin ir más lejos, para el martes 22 está programada la proyección de la película 'Black is Beltza' cuyo director, Fermin Muguruza, presentará personalmente en los Cines Niessen. Una semana después, el martes 29, Ozzinema traerá al municipio la cinta 'El Rey', de Alberto San Juan y Valentín Álvarez. En esta ocasión será Guillermo Toledo, uno de los actores protagonistas, quien acuda a presentar la proyección. Ambas películas son inéditas en el municipio hasta el momento.