«Sería un orgullo que mi pueblo me viera levantar los cinturones» Látigo Pérez, junto a su padre y entrenador, en la presentación del combate / ARIZMENDI Latigo Pérez luchará por los cinturones nacional y europeo de boxeo en una velada que se celebrará por primera vez en Gipuzkoa MIKEL PÉREZ ERRENTERIA. Sábado, 22 septiembre 2018, 01:15

El 7 de octubre de 2018 es la fecha que tienen señalada en el calendario los aficionados al boxeo de Gipuzkoa, y de todo el territorio nacional, y es que en esa fecha se disputará en Errenteria, por un lado el cinturón nacional, y por otro el de la Unión Europea, en una velada sin precedentes, ya que nunca se han unificado estos dos títulos en un solo evento.

El conjunto de combates, llamado 'Night of Belts', ha sido organizado por club de boxeo Team Látigo, que intentará que su pupilo más aventajado, Latigo Pérez, se haga con los títulos más importantes y se queden en el municipio. El Polideportivo de Galtzaraborda reunirá ese día a boxeadores profesionales del panorama internacional en la disputa de tres combates. También habrá hueco para el boxeo amateur, con 7 combates previstos, tres de ellos correspondientes a la categoría femenina.

La velada ha sido presentada por el propio boxeador, Látigo Pérez, y su entrenador y padre, en presencia del concejal de Deportes, Ion Txasko y de la directora foral de Deportes, Goizane Álvarez y Manolo Kortajarena, presidente de la Federación Guipuzcoana de Boxeo. Para Ion Txasko, la posibilidad de poner a Errenteria en el escaparate europeo es «una alegría y sobre todo, fruto de un gran esfuerzo», declaraba. Para Goizane Álvarez es muy positivo que «no hayan desistido de conseguir sus sueños, es un gran ejemplo para la ciudadanía y para los deportistas», y destaca que a «pesar de que vaya a ser un coste personal y económico y un riesgo personal que asumen, no han dudado en que organizarlo es una oportunidad única».

Se celebrarán tres combates profesionales y otros siete de categoría amateur

Para Sebas 'Látigo' Pérez es la oportunidad de asentarse entre los mejores boxeadores de Europa. El joven de 22 años es el único boxeador masculino de ámbito profesional en el territorio gipuzcoano -mérito que comparte con la soraluzetarra Isa Rodriguez, es su edición femenina- y se encuentra en la plaza 159 del ranking mundial.

Pérez, tiene claro que todo el reconocimiento ha de venir con trabajo y constancia, «yo creo que las oportunidades no vienen solas, sino que uno se planta en frente de ellas», declaraba. Asimismo confiesa que competir en casa «le hace especial ilusión, poder hacer este campeonato en mi pueblo, con mi gente, es un orgullo, y espero que puedan ver cómo me cuelgo los cinturones».

No ha sido un camino fácil como él mismo recuerda. Dos entrenamientos diarios de muchísimas horas y sacrificios personales, sociales y profesionales a los que ha tenido que anteponerse. «En la situación que yo estoy, no puedo decir que haya vivido del boxeo, de hecho, hasta hace poco estuve trabajando en el Mcdonald´s» y los últimos días «se me hacía muy duro tenía ya que tenía que seguir bajando peso y tomamos la decisión, junto con mi padre de que me centrara únicamente en esto», reflexiona.

Por último, el joven boxeador ha querido tener unas palabras de cariño a su entrenador y padre, «un entrenador tiene que estar siempre encima a nivel emocional, y él lo está siempre» y confesaba sentirse «orgulloso porque hay otros chavales en el gimnasio que ven a mi padre como un padre también».

Entradas asequibles

Con la intención de que acuda la mayor cantidad de gente posible a arropar a Látigo, la organización ha puesto a la venta las entradas para la velada a un precio asequible para todos los bolsillos. Los precioso variarán entre los 15 euros -en grada- hasta los 25 euros. El evento comenzará el citado domingo a las 19 horas y las entradas pueden adquirirse en el club Team Latigo, en el polideportivo Galtzaraborda, en los bares Vivaldi y Aralar de Errenteria y en Araba Etxea de Donostia.