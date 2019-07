Once diseñadores emergentes exponen sus trabajos en Jantziaren Zentroa La planta baja de Jantziaren Zentroa acoge los trabajos de los diseñadores del futuro. / FOTOS: ARIZMENDI Se enmarca dentro de Kutxa Kultur Moda, que fomenta la economía circular, la moda sostenible y un consumo responsable MIKEL PÉREZ ERRENTERIA. Sábado, 13 julio 2019, 00:17

Jantziaren Zentroa está dando la oportunidad este verano de conocer el trabajo de once jóvenes diseñadores guipuzcoanos. Los once conforman el talento del actual programa de Kutxa Kultur Moda en el que diez marcas y once diseñadores exponen un look propio en una muestra que se puede visitar de manera gratuita en la planta baja de Kapitain-etxea.

Elixabet Perdiguero, Fanny Alonso, Ione Iruretagoiena, Laza Clothing, Maialen Porroy, Maixala, Amarenak, Amagoia Etxeberria, Akukuna y Lette. Diez marcas y once diseñadores (diez mujeres y un hombre) y todos ellos comparten un mismo objetivo: crear moda sostenible. Y es que tras la industria petrolífera, el textil es el segundo sector más contaminante del mundo. De esta manera, los futuros diseñadores afirman que «hay que consumir menos», y para ello, proponen un look personalizado, único, que perdure en el tiempo más allá de la moda con tejidos creados de una forma ecológica u orgánica. Se trata de un producto caro pero al mismo tiempo sostenible. Además, defienden que ese «es el único camino en la actualidad para el mundo del textil».

Desfile en octubre

Los mencionados diseñadores comenzaron el pasado mes de abril su estancia en el programa Kutxa Kultur Moda, y para el próximo 18 de octubre tienen previsto presentar en desfile sus diseños y propuestas, para lo que cada marca deberá crear 8 looks. Kutxa Kultur Moda apoya desde 2010 la profesionalización de diseñadores emergentes, amateurs y en fase de consolidación de Gipuzkoa. Asimismo, este programa fomenta la economía circular, prestando especial atención a la moda sostenible y a un consumo responsable y local. Para ello, Kutxa Fundazioa cuenta con un espacio-taller en la cuarta plata del edificio de Tabakalera, en Donostia, donde promueve planes de formación técnica y económica, acciones de networking y difusión.

Todas las personas que quieran ver el trabajo de estos once jóvenes diseñadores guipuzcoanos puede hacerlo en Jantziaren Zentroa de Errenteria hasta el próximo 1 de septiembre. Kapitain-etxea abre sus puertas los sábados de 11:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00 horas y domingos y festivos de 12:00 a 14:00 horas.