Ofertas para todos en los euskaltegis de Errenteria

Los euskaltegis de Errenteria ya están en marcha. Un año más contarán con una oferta amplia y variada para un curso que de nuevo ... se prevé emocionante. En este sentido, desde el Ayuntamiento afirman que «el euskera es una herramienta imprescindible para la cohesión social y que por tanto debe ser accesible para todos», tal y como destacó Leire Mazizior, concejala de Política lingüística.

Por este motivo, y con la idea de garantizar el acceso al aprendizaje del idioma, habrá una oferta de bonificaciones y subvenciones. Por ejemplo, las personas desempleadas o que cobren menos del salario mínimo interprofesional tendrán matrícula gratuita. Asimismo, también carecerá de costo alguno la matrícula de aquellas personas que cursen el nivel A1 y A2. Por su parte, los jóvenes de entre 16 y 18 años tampoco deberán pagar.

Además de las ofertas económicas, una manera de incitar a las personas a aprender euskera es sin duda el horario. «El euskaltegi municipal al igual que el de AEK ofrecen horarios variados», afirmó la concejala. Habrá cursos de veinte, quince, diez o cinco horas semanales. Las clases podrán ser por la mañana, al mediodía o por la tarde.

Además de los cursos para principiantes también habrá opciones más avanzadas; en concreto, desde el B1 pasando por el B2 hasta llegar al C1 y C2.

Inscripciones

Desde el euskaltegi municipal, así como desde AEK, animan a todos los vecinos que quieran aprender o mejorar su euskera a que se apunten. Para ello, quienes quieran matricularse en deberán saber que el último día será el día 24. El horario de la oficina, ubicada en Mikel Zabaleta 14 es de 9.00 a 18.30 horas. También se puede llamar a los teléfonos 943 448 680 o 647 680 927 o escribir un email a la dirección euskaltegi@errenteria .eus.

Por su parte, el último día para inscribirse a AEK será el 30 del presente mes. El horario de la oficina ubicada en la Avenida Navarra 67 es de 09.00 a 13.00 horas y de 17.00 a 20.00 horas. Los viernes por la tarde la oficina se encuentra cerrada. Del mismo modo el teléfono de contacto es el 943 340 233. Además, también se podrá escribir un correo a orereta@aek.eus.

En cuanto a la comarca en general, se recordó que la Comisión de Euskara de Oarsoaldea ha puesto en marcha la campaña Ongi Etorri. Una iniciativa con la que se busca dar la oportunidad de formar parte de la comunidad del euskera a esas personas que han llegado recientemente a la villa. «Compartir nuestra lengua, cultura y costumbres es imprescindible para formar una comunidad», afirmó Mazizior.