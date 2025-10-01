Octubre y noviembre serán los meses para descubrir el patrimonio cultural local

Martin Sansinenea errenteria. Miércoles, 1 de octubre 2025, 20:55 Comenta Compartir

Las Jornadas Europeas de Patrimonio se volverán a celebrar un año más, y de nuevo Errenteria contará con diversas actividades de ocio y cultura. El Ayuntamiento y Eresbil (Archivo Vasco de la Música) se han sumado a estas jornadas organizando visitas guiadas y talleres familiares a lo largo de seis fines de semana, del 4 de octubre al 7 de noviembre. A pesar de que cada actividad cuenta con algo peculiar todas buscan construir un patrimonio cultural.

La primera actividad será Errenteriako altxorrak azaleratzen. Este dinámico taller familiar trata de dar a conocer tanto los hallazgos arqueológicos que se han realizado en el casco histórico de Errenteria como la información que éstos ofrecen. Pretende, además, incidir en el papel y la importancia de la arqueología en el conocimiento de nuestra historia y reivindicar que se trata de una metodología científica. La actividad arrancará en la Herriko plaza.

Las fechas de esta actividad serán el día 4 y 18 de 12.30 a 13.00 horas. En ambas jornadas, el taller se llevará a cabo en euskera. A pesar de que es gratuita, habrá que realizar una inscripción llamando al 943 494 521 o enviando un email a turismoa@oarsoaldea.eus.

Por su parte, los días 11 y 25 se desarrollará la actividad Oculto en el casco histórico. Mediante esta visita guiada nos adentraremos en la arqueología urbana, ya que nos hablará de los trabajos y descubrimientos arqueológicos que se han realizado en el casco viejo del municipio.

En ambas jornadas la actividad arrancará a las 12.00 y finalizará a las 13.30 horas. No obstante, el 11 será en euskera, mientras que el 25 de octubre se llevará a cabo en castellano. Al igual que con la anterior actividad habrá que inscribirse a través del mismo teléfono y correo electrónico.