Las obras para mejorar la accesibilidad en Alaberga arrancan la próxima semana

Azipea Otaegi, en el centro de la imagen, y Eneko del Amo, a la derecha, junto a los vecinos de Alaberga

Martin Sansinenea Errenteria Jueves, 30 de octubre 2025, 11:21

El barrio de Alaberga continuará su proceso para crear una zona más accesible para todos sus vecinos. Así se anunció en la presentación de las intervenciones que se llevarán a cabo en el barrio en las que varios de los vecinos comparecieron junto a la alcaldesa Aizpea Otaegi y el concejal Eneko del Amo.

La próxima semana se iniciarán las obras para la mejora de la accesibilidad entre los portales n.º 29, 30, 31 y 32 y la zona central del barrio de Alaberga. De este modo, los nuevos trabajos darán continuidad a los itinerarios accesibles existentes conectando el ascensor urbano desde el Norte, hasta la rampa actual existente en el número 31, situada en el extremo Sur. El presupuesto de la obra es de 148.717,40 euros y se estima un plazo de ejecución de 4 meses.

Una serie de acciones que están recogidas en el Plan de Accesibilidad de Errenteria que da respuesta a una demanda del barrio, pues contempla no sólo mejorar la accesibilidad hasta los portales de los edificios, sino que completa la conectividad peatonal accesible en este extremo del barrio.

Mejorar los barrios

En cuanto a esta intervención, los representantes públicos destacaron que «el Ayuntamiento también tiene previsto realizar una intervención en las rampas de Igantzi en las próximas semanas». Esto se debe a que la orografía de Errenteria y la propia forma de construir la ciudad hace décadas exige la adopción de medidas activas para mejorar la accesibilidad. Son importantes pequeñas intervenciones como la que se va a llevar a cabo en Alaberga.

En cuanto a la materia de accesibilidad la estrategia de ascensores «es la más importante desarrollada por el Ayuntamiento en los últimos años». Dentro de esta estrategia, en esta legislatura se han desarrollado dos proyectos. Por un lado, el Ayuntamiento ha construido el ascensor que une Gaztaño con el Centro y por otro, ya está finalizado el proyecto del ascensor que unirá Pontika, la plaza Luis Mariano e Igantzi.

El inicio más cerca

En este último caso, el Ayuntamiento prevé que las obras de la primera fase se inicien próximamente. Asimismo, cabe destacar que en la primera se levantará el ascensor que conectará Pontika y Luis Mariano. En la segunda fase se construirá el segundo elevador que dará servicio a Igantzi.

En total, el Ayuntamiento prevé que el coste de la obra que unirá Pontika con Igantzi ascienda hasta los dos millones de euros.