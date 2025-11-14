Las obras de los ascensores que unirán Pontika e Igantzi empezarán en los próximos días

Martin Sansinenea Errenteria Viernes, 14 de noviembre 2025, 13:25 Comenta Compartir

Los vecinos de Pontika e Igantzi están de enhorabuena. El Ayuntamiento de Errenteria ha anunciado que iniciará en los próximos días las obras del ascensor urbano que unirá Pontika, Luis Mariano e Igantzi

Los nuevos ascensores que conectarán Pontika e Igantzi darán también servicio mediante un recorrido peatonal accesible a la plaza Luis Mariano y a los ascensores de Beraun, a la estación del topo de Galtzaraborda y al Euskaltegi municipal. La calle Juan Crisostomo de Arriaga, en Beraun, también quedará conectada con este nuevo eje peatonal y posibilitará una futura conexión accesible con la zona de Miguel de Zabaleta.

Dos fases

La construcción de este eje peatonal se realizará en dos fases. La primera fase contempla la construcción de un nuevo ascensor urbano y la creación de un itinerario peatonal accesible entre los barrios de Pontika y Beraun (Luis Mariano). En esta primera fase también se construirá la plataforma de acceso al futuro segundo ascensor, los muros de contención y la cimentación de la estructura, preparando así la siguiente fase del proyecto, que se encuentra actualmente en fase de redacción

El presupuesto estimado es de aproximadamente dos millones de euros. Además, su construcción está prevista en dos fases. En la primera se levantará el ascensor que conectará Pontika y Luis Mariano. En la segunda fase se construirá el segundo elevador que dará servicio a Igantzi. En esta línea, las labores que están por comenzar contarán con una inversión de 1.181.070,47 euros (IVA incluido) y un plazo estimado de ejecución de un año. La obra contará, además, con financiación del Gobierno Vasco, el cual destinará 402.286,89 euros.

Conversación con el barrio

Asimismo, cabe recordar que el pasado mes de julio se celebró una asamblea de barrio extraordinaria en Igantzi, en la que se trabajaron las diferentes alternativas que el Ayuntamiento ha estudiado hasta el momento. En dicha reunión quedó patente que la alternativa de conexión de Igantzi con Pontika era la que más interés suscitó.