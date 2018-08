«El objetivo es proyectar cine para que la gente siga queriendo ver cine en el cine» Sedeño, coordinador y programador de Ozzinema, presentando una de las sesiones. / ARIZMENDI Jonathan Sedeño, programador de Ozzinema, es el precursor del cine de verano en el pueblo | Hoy, enmarcada dentro del programa Ozzinema Summer, se proyectará l a película 'Coco' en la plaza de la Música, a las 22.00 horas MIKEL PÉREZ ERRENTERIA. Viernes, 10 agosto 2018, 00:17

El cineclub de Errenteria, Ozzinema, se encuentra celebrando la tercera edición de Ozzinema Summer, un cine de verano al aire libre en el que se proyectan películas de reciente estreno en cines. Hoy mismo, todos los que se acerquen a la plaza de la Música hacia las 22.00 horas podrán disfrutar de una de las mejores películas de animación de los últimos años, 'Coco'.

Pero no es el primer título que se ha podido ver recientemente por las calles errenteriarras. El pasado mes de julio tuvieron lugar las proyecciones de 'Paddington 2' y 'Thor Ragnarok' con una alta asistencia. «Nosotros ponemos unas 100 sillas, y en la primera película se dobló la asistencia, gente por el suelo, sentada en los alrededores...», nos cuenta su programador, Jonathan Sedeño. Ambas películas fueron proyectadas en el patio del Koldo Mitxelena debido a las inclemencias meteorológicas. Para la cinta de hoy no se espera lluvia, por lo que será, casi con total seguridad, en el lugar previsto. En este caso, este no es aleatorio. Como indica Sedeño, «usamos la plaza de la Música en una película que tiene un componente musical muy grande», y añade que «es una localización que nos gusta mucho, tiene más espacio, la acústica es mejor...».

Sobre el procedimiento de selección de películas para el cine de verano, desde Ozzinema cuentan que, «al ser una actividad abierta y para todas las edades, intentamos que el abanico sea lo más amplio posiblele». Esta criba, basada en unos listados proporcionados por las disrtribuidoras lleva su tiempo. «Empezamos a trabajar en las películas desde abril y miramos un montón de cosas: calificación, duración, gustos...», afirma Sedeño.

Próximas citas

El programa estival finalizará el próximo 27 de agosto, con la proyección de 'Jumanji: bienvenidos a la jungla'. No cesarán su actividad demasiado tiempo, ya que pronto regresarán con las sesiones regulares, entre otras cosas. «En septiembre haremos alguna proyección enmarcada dentro del Atlantikaldia, pero estamos trabajando ya en las sesiones de octubre, noviembre y diciembre. Además, estamos ya inmersos en el proceso de selección del Festival de Cortos de Errenteria, que se celebrará en noviembre, con el que colaboramos», cuenta su coordinador.

La asociación Ozzinema lleva en marcha desde abril de 2016, cuando proyectaron su primera pelicula -Hijo de Saúl-. Desde entonces, han ido logrando su objetivo: «proyectar cine para que la gente siga queriendo ver cine en el cine».