La nueva edición de Bizilagunak busca anfitriones y visitantes en Oarsoaldea Miembros del Ayuntamiento y de SOS Racismo en la presentación de Bizilagunak. / ARIZMENDI La iniciativa, llevada a cabo por SOS Racismo, comenzará el próximo domingo y finalizará con las comidas del día 11 de noviembre MIKEL PÉREZ ERRENTERIA. Domingo, 21 octubre 2018, 00:18

Un año más, SOS Racismo ha presentado por medio de su coordinador en Oarsoaldea, Gerardo Carrere, una nueva edición de su iniciativa Bizilagunak, que busca reunir a personas y familias autóctonas con familias de origen extranjero en torno a una mesa.

En Bizilagunak pueden participar una familia o un grupo de personas, es decir, cualquiera con curiosidad y ganas de conocer. Desde SOS Racismo aclaran que por familia se puede entender «toda aquella unidad que así se considere a sí misma, sean quienes fueren sus integrantes; madres con o sin pareja, parejas de mujeres, de hombres, de hombres y de mujeres, con o sin niños, abuelas con nietos, estudiantes que comparten piso y un largo etc.».

Carrere ha definido Bizilagunak como una «oportunidad para conocer nueva gente y compartir un espacio, ya que, aunque sea durante una comida, puede reportarnos momentos muy agradables y positivos», además de que se acaba creando un «vinculo, y muchas veces hasta una relación, entre estas personas que comparten mesa».

El coordinador de Oarsoaldea ha añadido que «muchas personas autóctonas que no tienen oportunidad o no saben cómo hacer para conocer a personas extranjeras o viceversa, tienen en Bizilagunak una buena vía para saciar su curiosidad, conocer y compartir unas horas con personas de otro origen, cultura, costumbres o modo de pensar. Al fin y al cabo, una persona extranjera que va por la calle no quiere que se le califique como tal, quiere ser una más y pasar desapercibida».

Como precedente, el año pasadotuvieron lugar 18 comidas en Oarsoaldea en las que participaron 36 familias -unas 400 comidas en todo el País Vasco-. Para este año, se espera que se celebre alguna más, ya que distintas entidades se unirán a SOS Racismo en la organización de estas comidas a lo largo de toda la comunidad autónoma.

Asimismo, Carrere ha querido hacer «un llamamiento a la ciudadanía de la comarca para que se animen a participar». La celebración de las comidas tendrá lugar el domingo 11 de noviembre, y ya están abiertas las inscripciones para apuntarso bien como anfitrión o bien como visitante. Para ello, tan sólo hay que llamar al teléfono de SOS Racismo Oarsoaldea (658749756) o bien rellenar el formulario correspondiente en la web www.mugak.eu.

Bizilagunak zirkus

Uno de las novedades de este año es la celebración previa que se llevará a cabo el próximo domingo 28 de octubre. En la explanada donostiarra de Sagües se va a instalar una carpa, al más puro estilo de un circo, y durante todo ese día se van a ir realizando diferententes actividades. Allí, habrá un punto de información de SOS Racismo, donde poder inscribirse también a Bizilagunak.

Se comenzará a las 12 del mediodía con algunos talleres de danza, percusión, rap y cometas para niños. A las 14 horas, el quiera quedarse a comer, tendrá la oportunidad de saborear platos de diferentes partes del mundo. Posteriormente, habrá una batukada por Gros y por último tendrá lugar el evento central dentrode la carpa con bailes y actividades.