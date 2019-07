Nagusilan Errenteria hace balance de las actividades realizadas este año Miembros de la delegación errenteriarra de la ONG. / ARIZMENDI La asociación tiene como objetivo acompañar a las personas mayores que se encuentran en situación de soledad no deseada M.P. ERRENTERIA. Miércoles, 3 julio 2019, 00:21

Hace escasa fechas tuvo lugar la reunión de la delegación errenteriarra de la ONG Nagusilan con el objetivo de hacer balance del total de actividades a lo largo del pasado año en el conjunto de Gipuzkoa. Según indican desde la asociación «difundir estos datos significa concienciar a la ciudadanía de la necesidad de acompañar a las personas mayores; personas que se encuentran en residencias, colaborando con diversos centros de día, o en su propio domicilio».

En este sentido, los datos aportados por la ONG arrojan que Nagusilan Gipuzkoa cuenta con un total de 844 voluntarios y voluntarias, repartidos en 27 delegaciones locales. Las horas de dedicación del total del personal voluntario ascendieron en 2018 a 145.821, gracias a lo cual han logrado llegar a un total de 5.000 personas mayores.

A través del voluntariado de Nagusilan, se puede ofrecer compañía, animación, ayuda y atención a muchas personas mayores. «Realizamos actividades que despiertan su interés, para que sigan conectados con la sociedad, y sobre todo, evitando que se encuentren en una situación de soledad no deseada. Nuestra labor no es solo de acompañamiento, sino que contamos con la participación también de grupos de animación, tales como teatro, joteros, coros, juegos, campeonatos, manualidades, carnavales, tamborradas, fiestas patronales, etc. Todo ello gracias a la implicación de nuestras personas voluntarias», indican desde la delegación de Errenteria.

Actividades y contactos

De entre todas las iniciativas realizadas por la asociación, cabe destacar las actividades intergeneracionales realizadas en centros educativos a fin de llevar a su alumnado la realidad de las personas mayores y la posibilidad de hacer voluntariado con ellas, así como el contacto permanente con otras asociaciones como Afagi, el Banco de Alimentos, Hurkoa, Matia Fundazioa, Fundación Goyeneche o Aspace, entre otras.

Asimismo, desde Nagusilan han aprovechado el balance para ratificar su creencia de que «nuestros mayores, además de merecer esta atención, estarán más integrados en nuestra sociedad y serán, por tanto, más participativos y más activos, además de más felices, porque nadie merece vivir en soledad si no es deseada».

Por último, han pedido la colaboración de la ciudadanía para «ser más eficaces», ya que «llegaremos a cubrir más necesidades y enriqueceremos nuestras aportaciones si conseguimos la participación activa de más ciudadanos y ciudadanas». PPiden a cuantas personas deseen más información, o participar en su labor, se pongan en contacto con la asociación en los teléfonos 943 47 50 21 o 688 73 95 23 o mandar un mail a info@nagusilan.org. También hay más información en la página web: www.nagusilan.org.