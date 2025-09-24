Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Maddi Arana, presidenta de Musika Bulegoa; Aizpea Otaegi, alcaldesa de Errenteria y Esti Susperregi, responsable de Agustinak Zentroa.

Errenteria

Musika Bulegoa se une a Agustinak Zentroa para impulsar el sector musical

Fomentarán el emprendimiento, así como la mejora de la competitividad y la innovación

Martin Sansinenea

Errenteria

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 20:49

La asociación sin ánimo de lucro de profesionales y agentes del sector musical vasco Musika Bulegoa y Agustinak Zentroa firman un acuerdo de colaboración ... con el objetivo de impulsar la profesionalización, innovación y desarrollo socioeconómico vinculado al sector musical vasco. De este modo el centro de Errenteria continúa activando convenios de colaboración. La firma fue protagonizada por Aizpea Otaegi, presidenta de la Agencia de Desarrollo Oarsoaldea y alcaldesa de Errenteria, en representación de Agustinak Zentroa, y por Maddi Arana, presidenta de Musika Bulegoa. Otaegi recordó que el Ayuntamiento de Errenteria ya tiene un convenio de colaboración con Musika Bulegoa y se mostró convencida de que a través de este nuevo paso esa colaboración «será aún más profunda».

