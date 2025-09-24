Musika Bulegoa se une a Agustinak Zentroa para impulsar el sector musical

La asociación sin ánimo de lucro de profesionales y agentes del sector musical vasco Musika Bulegoa y Agustinak Zentroa firman un acuerdo de colaboración ... con el objetivo de impulsar la profesionalización, innovación y desarrollo socioeconómico vinculado al sector musical vasco. De este modo el centro de Errenteria continúa activando convenios de colaboración. La firma fue protagonizada por Aizpea Otaegi, presidenta de la Agencia de Desarrollo Oarsoaldea y alcaldesa de Errenteria, en representación de Agustinak Zentroa, y por Maddi Arana, presidenta de Musika Bulegoa. Otaegi recordó que el Ayuntamiento de Errenteria ya tiene un convenio de colaboración con Musika Bulegoa y se mostró convencida de que a través de este nuevo paso esa colaboración «será aún más profunda».

En este aspecto, ambas entidades han asumido el compromiso de trabajar conjuntamente para fomentar el emprendimiento, la mejora de la competitividad y la innovación, contribuyendo al desarrollo socioeconómico de la comarca y del territorio en su conjunto.

Además, enmarcado en este acuerdo se ofrecerá asesoramiento y tutorización a proyectos musicales e impulsando un programa especial de incubación y aceleración para el emprendimiento en Agustinak Zentroa. Asimismo, se espera que algunas de las actividades de Musika Bulegoa como talleres, eventos, encuentros y programas de formación, se desarrollarán en este espacio, lo que permitirá acercarlas a una comunidad más amplia y fomentar su participación.

Esta colaboración se suma a otras que ya están en marcha en el centro creativo errenteriarra. Es el caso entre otros de, Dantzaz, asociación con la que se está acompañando a personas en procesos de capacitación para trabajar y emprender en el sector de la danza y las artes escénicas.

Dicha cooperación, que arrancó el pasado año, se combina n con la actividad cotidiana que se realiza en los locales de Dantzagunea, también en Errenteria, incluyen workshops específicos y formación avanzada sobre emprendimiento en artes escénicas, diseño e ideación de proyectos de hibridación de artes escénicas ligados a diversos sectores como comercio, sanidad, educación y hostelería.