Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las 10 noticias clave de la jornada

Errenteria

Música y mucho sentimiento en el estreno del Atlantikaldia de la mano de Sol Band

El escenario de Itsasargi Nagusia vibró con la banda palestina, que estuvo acompañada por Eñaut Elorrieta, Arkaitz Miner, Ines Osinaga y Olatz Salvador

Martin Sansinenea

Errenteria

Jueves, 18 de septiembre 2025, 21:03

Prometieron uun concierto emocionante. Pero quizás pocos imaginaron que sería algo así. El de este jueves fue un espectáculo musical, pero también lo fue ... en el aspecto sentimental. Sol Band ofreció un magnífico concierto para abrir una nueva edición de Atlantikaldia. El grupo palestino estuvo acompañado en el escenario por Eñaut Elorrieta, Arkaitz Miner, Ines Osinaga y Olatz Salvador, y también por las centenares de personas que abarrotaron Itsasargi Nagusia, ubicada en Lehendakari Agirre plaza. Hubo banderas palestinas en apoyo al grupo que, como reconoció en la entrevista ofrecida a este periódico vive «momentos difíciles por lo que está ocurriendo en casa».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Una mujer de Arrasate fallece en un accidente de bicicleta en Ecuador
  2. 2 La cola para probar un pintxo de tortilla en San Sebastián, a debate: «Es un bar como cualquier otro»
  3. 3 El restaurante de Gipuzkoa que Karlos Arguiñano recomienda tras cocinar su último plato en televisión
  4. 4 La emotiva despedida a un querido camarero de San Sebastián: «Qué bonito ha sido trabajar contigo»
  5. 5 Un tiburón azul en aguas de Hondarribia: «Los bañistas del puerto estaban preocupados»
  6. 6

    Dos detenidos por retener y agredir sexualmente a un hombre en una vivienda de Azkoitia
  7. 7 Su visita relámpago a Euskadi hace 18 años junto a Brad Pitt
  8. 8 Goia defiende el GOe: «No es un centro turístico; se convertirá en un edificio icónico de Donostia»
  9. 9 Goia responde a los ataques de Odón Elorza: «Espero no ser así cuando deje de ser alcalde»
  10. 10

    Una ertzaina destaca la «total dependencia» que una de las menores tenía del masajista de Altza acusado de agresión sexual

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Música y mucho sentimiento en el estreno del Atlantikaldia de la mano de Sol Band

Música y mucho sentimiento en el estreno del Atlantikaldia de la mano de Sol Band