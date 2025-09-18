Música y mucho sentimiento en el estreno del Atlantikaldia de la mano de Sol Band

Prometieron uun concierto emocionante. Pero quizás pocos imaginaron que sería algo así. El de este jueves fue un espectáculo musical, pero también lo fue ... en el aspecto sentimental. Sol Band ofreció un magnífico concierto para abrir una nueva edición de Atlantikaldia. El grupo palestino estuvo acompañado en el escenario por Eñaut Elorrieta, Arkaitz Miner, Ines Osinaga y Olatz Salvador, y también por las centenares de personas que abarrotaron Itsasargi Nagusia, ubicada en Lehendakari Agirre plaza. Hubo banderas palestinas en apoyo al grupo que, como reconoció en la entrevista ofrecida a este periódico vive «momentos difíciles por lo que está ocurriendo en casa».

Un horror que transformaron en música, y que sin duda mostró la fuerza de unos jóvenes que dejan atrás ese dolor para dar paso a unas canciones cargadas de sentimiento. «Nuestros temas tratan sobre lo que hemos vivido, así es como somos capaces de transmitir todas nuestras emociones», aseguró Rahaf Shamaly, vocalista del grupo.

Asimismo, los artistas vascos aportaron su granito de arena mezclando su música con esos tonos de pop y folk de Sol Band. Una combinación que sin duda funcionó. Al menos las caras de los espectadores así lo indicaban.

Este viernes será el turno de Pambelé, Laura Penagos, Muchachito Bombo y Pirata, quienes cantarán en Itsasargi Nagusia

No hubo mejor manera de arrancar una duodécima edición del Atlantikaldia que continuará este viernes con mucho ritmo. El escenario de Itsasargi Nagusia volverá a recibir un gran concierto de la mano de Pambelé. Será a las 20.00 horas. Promete ser un espectáculo intenso y enérgico invita al oyente a la vez a la danza y a la reflexión, creando un ambiente único que difunde mensajes claros de positivismo y conciencia.

Además, el grupo contará con la colaboración de la cantante y compositora Laura Penagos. La artista fusiona soul, jazz y flamenco, por lo que habrá una amplia variedad de tonos a lo largo del evento. Tras ellos, a las 23.00 horas será el turno de Muchachito Bombo, quines estarán acompañados por Pirata. El flamenco, rock, swing lo pondrán los catalanes, mientras que el errenteriarra añadirá su estilo personal que no deja indiferente a nadie.

Por su parte, a las 18.00 horas también arrancarán los conciertos en la zona Kalekaia (Panier) de la mano de Aiert Alberdi, que acaba de publicar su álbum 'Somateka', editado con la colaboración de la discográfica Baga Biga. En este mismo espacio continuará CastaZabal, que mezclará la música tradicional con los ritmos más contemporáneos. Por último será el turno de Labar (22.00 horas) y Papa Cumbia, que cerrará las actuaciones de hoy a las 00.00 horas.

Quienes también tendrán su espacio para disfrutar serán los más txikis, que tendrán la opción de realizar distintos juego y talleres a partir de las 17.00 horas en la zona de Herrixka, en el parque de la Foru plaza.