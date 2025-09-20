Música de Herri Arte Eskola y gastronomía para decir agur al Atlantikaldia

Martin Sansinenea errrenteria. Sábado, 20 de septiembre 2025, 21:30 Comenta Compartir

Una vez más, y ya son cinco, Herri Arte Eskola participará en el festival de Atlantikaldia ofreciendo un gran espectáculo en Itsasargi a las 12.00 horas. Como ha sido habitual en anteriores ediciones, la escuela errenteriarra despedirá el festival que es el resultado de un proceso de intercambio artístico y pedagógico con otra cultura. En esta ocasión, este viaje llevará a Errenteria hasta Occitania.

La estructura habitual se mantiene. El pasado mes de mayo se realizó la primera fase donde comenzó el trabajo conjunto entre profesoraso y alumnado de Herri Arte Eskola y visitantes. En aquella visita, Joanis Mathieu (txirula, tumtum, boha, vielle), Yann Espouy (acordeón diatónico, boha) y Patxi Pérez (bailarín) colaboraron con los alumnos y profesores de Herri Arte Eskola. Joanis y Yann, alumnos del Conservatorio de Pau, compartieron sus conocimientos sobre la música tradicional occitana, mientras que Patxi Pérez dinamizó las sesiones de danza y el acercamiento intercultural.

En aquellas fechas se desarrollaron talleres, ensayos y sesiones formativas basadas en instrumentos y danzas tradicionales de occitania. También se celebraron encuentros con el grupo municipal de txistularis y se realizaron actividades específicas con alumnos de lenguaje musical y danza. Ahora, en el mes de septiembre se vuelve a trabajar para salir a las 12.00 horas al escenario de Itsasargi Nagusia y llevar a cabo espectáculo que volverá a hacer vibrar a la villa.

La escuela de música local ha colaborado este año con artistas como Joanis Mathieu, Yann Espouy y Patxi Pérez entre otrosA las 13.30 horas se podrán degustar los pintxos elaborados en el espacio Herrixka, a cambio de un euro

Antes de la colaboración para esta edición, Herri Arte Eskola trabajó con el grupo Asturiano Fitoria. Todo ello llevó a celebrar en el Atlantikaldia un precioso evento en el que cincuenta alumnos y profesores mezclaron la música vasca con instrumentos tradicionales asturianos como el pandero, la gaita o los tambores. Dicho intercambio finalizó la pasada en Semana Sant con una serie de actuaciones ofrecidas en Pola de Siero, Llugones, Gijón y Uvieu.

Previo a ello, Herri Arte Eskola también ha trabajado con artistas de lugares como Galicia, Cataluña o Gales demosdtrando así un fantástico marco de intercambio cultural.

Despedida en las cocinas

Por su parte, otra de las protagonistas de la jornada, al igual que lo ha sido a lo largo de todo el festival, será la gastronomía.

Como es bien sabido, una de las señas de identidad de Atlantikaldia es la iniciativa Sukaldian, la aportación más destacada que hace el festival al encuentro intercultural a través de la gastronomía. En dicha iniciativa participarán Alkartasuna Elkartea, Arditurri Elkartea, Beraun Bera Elkartea, Batasuna Elkartea, Euskaldarrak Elkartea, Gau Txori Elkartea, Gure Toki Elkartea, Helduak Elkartea y Niessen Elkarte. Alli, los vecinos cocinarán junto con comunidades llegadas de otros países diferentes recetas de Marruecos, Argelia, Gambia, México, Ucrania, Mongolia, Venezuela, Galicia y de la comunidad gitana, que este año serán protagonistas de ese proceso culinario. Los preparativos comenzarán a las 10.00 horas en las sociedades gastronómicas de Errenteria.

Posteriormente, a las 13.30 horas se podrán degustar los pintxos elaborados en el espacio Herrixka, a cambio de un euro. El dinero recaudado se destinará al proyecto Zaporeak, aunando solidaridad y cultura. De esta forma, Atlantikaldia combina el trabajo de las asociaciones locales con la presencia de comunidades internacionales, convirtiendo la gastronomía en un espacio de diálogo y convivencia.